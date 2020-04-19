Sultanbeyli'de yasağa uymayan motosikletli ile polis arasında kovalamaca - Son Dakika

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Sultanbeyli'de yasağa uymayan motosikletli ile polis arasında kovalamaca
6 saat önce
SULTANBEYLİ'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir motosikletli ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.
SULTANBEYLİ'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir motosikletli ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Motosiklette küçük çocuğuyla kasksız bir şekilde yolculuk yapan babaya cezai işlem uygulandı.
Olay, öğle saatlerinde Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polisler, sokakta dolaşan bir motosikletliyi fark ederek durdurmak istedi. Polis sirenlerini duyan motosikletli dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından polis ekipleri motosikletliyi yakaladı. Yapılan kimlik sorgulamasının ardından ekipler, can güvenliğini hiçe sayarak motosiklette 9 yaşındaki çocuğu ile birlikte kasksız şekilde yolculuk yapan babaya Umumi Hıfzısıhha Kanunları gereğince 3 bin 180 lira para cezası uyguladı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 07:52 Kaynak: DHA
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