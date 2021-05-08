Sultanbeyli'de yaşlı ve kronik hasta vatandaşlar için "Şefkat Eli" projesi - Son Dakika

Sultanbeyli'de yaşlı ve kronik hasta vatandaşlar için "Şefkat Eli" projesi

08.05.2021 16:24

Sultanbeyli'de yaşlı ve kronik hasta vatandaşlar için "Şefkat Eli" projesi Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı işbirliğinde yürütülen "Şefkat Eli" projesi ile yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine 15 günde bir gidilerek vatandaşların evleri...

Sultanbeyli'de yaşlı ve kronik hasta vatandaşlar için "Şefkat Eli" projesi

İSTANBUL - Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı işbirliğinde yürütülen "Şefkat Eli" projesi ile yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine 15 günde bir gidilerek vatandaşların evleri temizleniyor, ilaçlanıyor, dezenfekte ediliyor ve yılda bir kez boyanıp tadilat gerektiren küçük tamir işleri yapılıyor.

Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı işbirliğinde yürütülen "Şefkat Eli" projesi ile yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evlerine 15 günde bir giden ekipler; vatandaşların evlerini temizliyor, çamaşır ve bulaşıklarını yıkıyor, yemeklerini yapıyor. Şefkat Eli ekipleri vatandaşlara ev temizlik hizmetinin yanı sıra kişisel bakım hizmeti de veriyor.

Proje kapsamında evler yılda bir kez boyanıyor, tadilat gerektiren küçük tamir işleri yapılıyor, aylık olarak ilaçlanıyor ve dezenfekte ediliyor.

Pandeminin başladığı 11 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar Darülaceze Vakfı'nın 168 bin 271 TL hibe desteği sağlandı, alınan hibe desteğiyle Covid 19 salgını sürecinde de yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların düzenli olarak evleri temizlendi, dezenfekte edildi, isteyenlerin yemekleri yapıldı, evlerinin boya ve küçük onarımları gerçekleştirildi. Pandemi sürecinde toplam 500 ev temizliği yapıldı.

Projeden faydalanan 67 yaşındaki Akgül Hanım "Kaymakamlık beni unutmadı, bana sahip çıktı. Bana sahip çıkan olmadı, ben kalp hastasıyım, şeker hastasıyım, yetersizlik var. Geliyor kaymakamlık temizlikçi yolluyor. Ondan sonra yardımımızı yolluyor. Ara sıra harçlığımı veriyor. Ben de şurada ibadetimi ediyorum. Gezip dolaşamıyorum zaten. Geliyorlar mutfağımın bulaşığına kadar yıkıyorlar, camlarımı siliyorlar, evimi temizliyorlar. Kızlarımız da çok iyi, çok da seviyorum çok iyi insanlar. Allah razı olsun. Yapamadığım işlere yardımcı oluyorlar" ifadelerini kullandı.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kaymakamlığımız ve Darülaceze Vakfı işbirliği içerisinde Şevket Eli projesini yürütüyoruz. Şefkat Eli projesiyle özellikle bakacak kimsesi olmayan, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın evlerini temizliyoruz, dezenfekte ediyoruz. Küçük onarımlarını yapıyoruz. Yine ufak tefek ihtiyaçlarını gideriyoruz evlerin. Bu kapsamda beraber 2017 yılından bugüne kadar yaklaşık. 2 bin 500 tane evin ihtiyaçlarını giderdik. Tabii bugüne kadar 540 bin liralık bir kaynak tahsis ettiler darülaceze tarafından" şeklinde konuştu.

Sultanbeyli'de yaşlı ve kronik hasta vatandaşlar için Şefkat Eli projesi
Sultanbeyli'de yaşlı ve kronik hasta vatandaşlar için Şefkat Eli projesi
Sultanbeyli'de yaşlı ve kronik hasta vatandaşlar için Şefkat Eli projesi
Sultanbeyli'de yaşlı ve kronik hasta vatandaşlar için Şefkat Eli projesi
Sultanbeyli'de yaşlı ve kronik hasta vatandaşlar için Şefkat Eli projesi
Sultanbeyli'de yaşlı ve kronik hasta vatandaşlar için Şefkat Eli projesi

Kaymakamlık, Darülaceze, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de yaşlı ve kronik hasta vatandaşlar için 'Şefkat Eli' projesi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye dahil 7 ülke İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı kınadı Türkiye dahil 7 ülke İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı kınadı Fatih Altaylı ile Acun arasında ilginç Mesut Özil diyaloğu! Son cümleyi köşesine yazamadı Fatih Altaylı ile Acun arasında ilginç Mesut Özil diyaloğu! Son cümleyi köşesine yazamadı Fanatik Yahudi grupların, 10 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya baskın yapmaya hazırlandığı öğrenildi Fanatik Yahudi grupların, 10 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya baskın yapmaya hazırlandığı öğrenildi Mısırlı sevgilisinin özel jetine kavuşan Şeyma Subaşı, boy boy poz verdi Mısırlı sevgilisinin özel jetine kavuşan Şeyma Subaşı, boy boy poz verdi Edin Visca'nın yeni adresi Trabzonspor! Başakşehir'den söz aldı Edin Visca'nın yeni adresi Trabzonspor! Başakşehir'den söz aldı Pazarlar bugün yeniden açıldı, marketlerin fiyat oyunu deşifre oldu Pazarlar bugün yeniden açıldı, marketlerin fiyat oyunu deşifre oldu İmam nikahlı 4,5 yıllık eşinin, nişanlı olduğunu öğrendi İmam nikahlı 4,5 yıllık eşinin, nişanlı olduğunu öğrendi Erdoğan'dan gençlere transkript müjdesi: Artık istediğiniz yerden çift dilli olarak ücretsiz alabileceksiniz Erdoğan'dan gençlere transkript müjdesi: Artık istediğiniz yerden çift dilli olarak ücretsiz alabileceksiniz

Son Dakika Haberleri
17:20 Türkiye dahil 7 ülke İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı kınadı
16:49 Fanatik Yahudi grupların, 10 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya baskın yapmaya hazırlandığı öğrenildi
16:41 Maç çıkışı ortalık savaş alanına döndü! Polisle çatışmaya giren taraftarlar plastik mermi ve cop yedi
16:35 Küçükçekmece'de kamyonetin 15 yaşındaki çocuğa çarptığı feci kaza kamerada
16:30 Odaya giren kadın hayrete düştü! Kızının cansız bedenini yerde kocasını ise tavandan iple asılmış bir halde buldu
16:27 Edin Visca'nın yeni adresi Trabzonspor! Başakşehir'den söz aldı
16:04 Fenerbahçe, Alanya maçı için Tahkim Kurulu'na gitmişti! Yine ret cevabı geldi
15:47 Chloe Loughnan, aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisi futbolcu Andy O'Connell
15:23 Erdoğan'dan gençlere transkript müjdesi: Artık istediğiniz yerden çift dilli olarak ücretsiz alabileceksiniz
15:21 UEFA, Juventus, Barcelona ve Real Madrid'i Avrupa kupalarından men edecek
Son Dakika! Afganistan'da okul önünde bombalı saldırı: 25 kişi öldü Son Dakika! Afganistan'da okul önünde bombalı saldırı: 25 kişi öldü         
17:33
Sedat Peker'in Yeldana Kaharman'la ilgili iddialarına bir yalanlama da savcılıktan geldi Sedat Peker'in Yeldana Kaharman'la ilgili iddialarına bir yalanlama da savcılıktan geldi         
17:10
Yakalanan hırsızlardan, mide bulandıran görüntüler! Önce tükürdü, sonra da tuvaletini yaptı Yakalanan hırsızlardan, mide bulandıran görüntüler! Önce tükürdü, sonra da tuvaletini yaptı         
16:56
Çifte ölümde korkunç ihtimal: Doktor baba, kızını öldürdükten sonra intihar etti Çifte ölümde korkunç ihtimal: Doktor baba, kızını öldürdükten sonra intihar etti         
16:45
Odaya giren kadın hayrete düştü! Kızının cansız bedenini yerde kocasını ise tavandan iple asılmış bir halde buldu Odaya giren kadın hayrete düştü! Kızının cansız bedenini yerde kocasını ise tavandan iple asılmış bir halde buldu         
16:31
Mustafa Üstündağ, eski eşi Ecem Özkaya'nın rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit etti Mustafa Üstündağ, eski eşi Ecem Özkaya'nın rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit etti         
16:23
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi! HDP'li vekilden skandal paylaşım İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi! HDP'li vekilden skandal paylaşım         
15:55
Chloe Loughnan, aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisi futbolcu Andy O'Connell Chloe Loughnan, aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisi futbolcu Andy O'Connell         
15:47
Yavru köpeği kurtarmak isteyen adam, kuyuya düşüp can verdi Yavru köpeği kurtarmak isteyen adam, kuyuya düşüp can verdi         
15:19
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Kabine toplantısının en önemli gündem maddesinin normalleşme takvimi olacağını söyledi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Kabine toplantısının en önemli gündem maddesinin normalleşme takvimi olacağını söyledi         
15:17
Sağlık Bakanlığı, 'Çılgın Hırsız' filminin baş kahramanlarının yer aldığı bir video paylaştı Sağlık Bakanlığı, 'Çılgın Hırsız' filminin baş kahramanlarının yer aldığı bir video paylaştı         
15:15
Burak'ın mest eden golüne yakından şahitlik eden takım arkadaşı David'in verdiği tepki sosyal medyayı salladı Burak'ın mest eden golüne yakından şahitlik eden takım arkadaşı David'in verdiği tepki sosyal medyayı salladı         
15:12
Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti         
15:09
Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı         
09:14
Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu         
08:37
Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti         
08:15
Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı         
20:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2021 17:47:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sultanbeyli'de yaşlı ve kronik hasta vatandaşlar için "Şefkat Eli" projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement