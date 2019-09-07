Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de yatak fabrikası küle döndü
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Sultanbeyli'de yatak fabrikası küle döndü

51 dakika önce

SULTANBEYLI'de 2 bin metre karelik bir alandaki yatak fabrikasında çıkan yangında fabrika küle dönerken yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Sultanbeyli'de yatak fabrikası küle döndü, System.String[]
SULTANBEYLI'de 2 bin metre karelik bir alandaki yatak fabrikasında çıkan yangında fabrika küle dönerken yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Sultanbeyli'de yatak imalatı yapılan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında fabrika kül döndü. Yangın, Akşemsettin Mahallesi Tenvir Sokak'ta bulunan yatak imalatı yapan bir fabrikada 22: 15 sıralarında meydana geldi. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede alevler, tüm fabrikayı sardı.

BİR SAATLİK ÇALIŞMAYLA KONTROL ALTINA ALINDI
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Kadıköy, Maltepe, Kartal, Yenidoğan, Yenişehir, Sultanbeyli itfaiyeleri başta olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken fabrikası saran alevler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı.

FABRİKA KÜLE DÖNDÜ
Yangın nedeniyle İGDAŞ ve AYEDAŞ ekipleri de fabrikada çalışma yaptı. Yaklaşık 2 bin metre karelik alandaki fabrika küle dönerken  yangında ölen veya yaralanan olmadı. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.


- İstanbul
Sultanbeyli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 12:22 Kaynak: DHA
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