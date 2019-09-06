Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de yatak imalathanesi alev alev yanıyor(1)
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Sultanbeyli'de yatak imalathanesi alev alev yanıyor(1)

46 dakika önce

Mustafa BAKIRHN / İSTANBUL DHA Sultanbeyli'de bir yatak imalathanesinde saat 22.00 sıralarında yangın çıktı.

Sultanbeyli'de yatak imalathanesi alev alev yanıyor(1), System.String[]
Mustafa BAKIRHN/ İSTANBUL DHA
Sultanbeyli'de bir yatak imalathanesinde saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangoını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:
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-Alev alev yanan bina
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Genel ve detaylar


Sultanbeyli, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:54 Kaynak: DHA
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