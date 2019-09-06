Sultanbeyli'de yatak imalathanesi alev alev yanıyor(1)
46 dakika önce
Mustafa BAKIRHN / İSTANBUL DHA Sultanbeyli'de bir yatak imalathanesinde saat 22.00 sıralarında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:54 Kaynak: DHA
Mustafa BAKIRHN/ İSTANBUL DHA Sultanbeyli
'de bir yatak imalathanesinde saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin yangoını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Görüntü dökümü:
----------
-Alev alev yanan bina
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Genel ve detaylar
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "düşüncelerine katılmıyorum" deyip hapis cezası alan Canan Kaftancıoğlu'na destek verdi İSPARK değnekçilerine 2. operasyon: Dün gözaltına alınan şahıs yine gözaltına alındı HDP'li kişinin acılı polis babasına söylediği "Çocuğunuzu siz gönderdiniz" sözü gerginliğe neden oldu Eşini öldürmeye giderken yakalanan koca, ikinci kez serbest bırakıldı