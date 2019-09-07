Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de yatak imalathanesi alev alev yanıyor(1)
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Sultanbeyli'de yatak imalathanesi alev alev yanıyor(1)

1 saat önce

Mustafa BAKIRHN / İSTANBUL DHA Sultanbeyli'de bir yatak imalathanesinde saat 22.00 sıralarında yangın çıktı.

Sultanbeyli'de yatak imalathanesi alev alev yanıyor(1), System.String[]
Mustafa BAKIRHN/ İSTANBUL DHA
Sultanbeyli'de bir yatak imalathanesinde saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangoını söndürme çalışmaları devam ediyor.


Sultanbeyli, İtfaiye, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 12:02 Kaynak: DHA
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