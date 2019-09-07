Sultanbeyli'de yatak imalathanesi alev alev yanıyor(1)
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Mustafa BAKIRHN / İSTANBUL DHA Sultanbeyli'de bir yatak imalathanesinde saat 22.00 sıralarında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 12:02 Kaynak: DHA
Mustafa BAKIRHN/ İSTANBUL DHA Sultanbeyli
'de bir yatak imalathanesinde saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin yangoını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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