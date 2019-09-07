Sultanbeyli'de yatak imalathanesi alev alev yandı
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Mustafa BAKIRHAN-Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHASultanbeyli'de Akşemsettin Mahallesi Tenvir Sokak'taki bir yatak imalathanesinde saat 22.15 sıralarında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 12:03 Kaynak: DHA
Mustafa BAKIRHAN-Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA
Sultanbeyli'de Akşemsettin Mahallesi Tenvir Sokak'taki bir yatak imalathanesinde saat 22.15 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın 1 saat içinde kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.
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