Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de yatak imalathanesi alevlere teslim oldu
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Sultanbeyli'de yatak imalathanesi alevlere teslim oldu

47 dakika önce

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde baza yatak imalathanesinde büyük bir yangın çıktı.

Sultanbeyli'de yatak imalathanesi alevlere teslim oldu, System.String[]

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde baza yatak imalathanesinde büyük bir yangın çıktı. Kısa sürede tüm imalathaneyi saran yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Patlama riski bulunan tüplerin hızlıca dışarı çıkarılması olası bir faciayı önledi.


Yangın, saat 22.15 sıralarında Akşemsettin Mahallesi, Petrol Yolu Caddesi üzerinde bulunan baza yatak imalathanesinde başladı. Kısa sürede imalathaneyi kaplayan alevler korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere teslim olan imalathane, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucunda söndürüldü. İki bin metre kare alanda yer alan ve çıkan yangın sonrası küle dönen yatak ve baza imalathanesi havadan görüntülendi. Yangında can kaybı yaşanmazken imalathane kullanılamaz hale geldi.


Facia son anda önlendi


Alevlerin kısa sürede büyüdüğü imalathane içerisinde yer alan ve patlama riski olan tüpleri çalışanlarla birlikte itfaiye ekipleri dışarıya çıkartarak büyük bir faciayı önledi. Bir yandan alevleri kontrol altına almaya çalışan itfaiye ekipleri ayrıca yangının çevre binalara ve iş yerlerine sıçramaması için büyük çaba sarf etti. Yangının neden çıktığı ise araştırılıyor. - İSTANBUL

Sultanbeyli, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 12:26 Kaynak: İHA
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