Sultanbeyli'de yatak imalathanesindeki yangın kontrol altında
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Mustafa BAKIRHN / İSTANBUL DHA Sultanbeyli'de Akşemsettin Mahallesi Tenvir Sokak'taki bir yatak imalathanesinde saat 22.15 sıralarında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:27 Kaynak: DHA
DHA İSTANBUL -
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ- Mustafa BAKIRHN/ İSTANBUL DHA
Sultanbeyli'de Akşemsettin Mahallesi Tenvir Sokak'taki bir yatak imalathanesinde saat 22.15 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın 1 saat içinde kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.
Görüntü dökümü:
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-Alev alev yanan bina
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Genel ve detaylar
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