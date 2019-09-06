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Sultanbeyli'de yatak imalathanesindeki yangın kontrol altında

9 dakika önce

Mustafa BAKIRHN / İSTANBUL DHA Sultanbeyli'de Akşemsettin Mahallesi Tenvir Sokak'taki bir yatak imalathanesinde saat 22.15 sıralarında yangın çıktı.

Sultanbeyli'de yatak imalathanesindeki yangın kontrol altında, System.String[]

DHA İSTANBUL -

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ- Mustafa BAKIRHN/ İSTANBUL DHA
Sultanbeyli'de Akşemsettin Mahallesi Tenvir Sokak'taki bir yatak imalathanesinde saat 22.15 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın 1 saat içinde kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Görüntü dökümü:
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-Alev alev yanan bina
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Genel ve detaylar


Sultanbeyli, İtfaiye, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:27 Kaynak: DHA
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