Sultanbeyli'de "Yaya Önceliği" Etkinliği

İçişleri Bakanlığı'nın, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 81 ilde başlattığı farkındalık eylemi Sultanbeyli'de de yapıldı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi saat 12.00-13.30 arası eşzamanlı olarak yapılan eylemde 2019 yılı, "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi duyuruldu. Etkinliğe ilçe protokolü ve ilgili kamu kuruluşlarının müdürleri katıldı.



"Trafikte her yıl bin 700 yaya hayatını kaybediyor"



Sultanbeyli Bosna Bulvarı'ndaki etkinlikte konuşan Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, devletin tüm unsurları ile farkındalık eyleminde olduğunu göstermek amacıyla etkinliğin önemine işaret etti. Trafikte her yıl bin 700 yayanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Kubilay, mevzuata getirilen bu yeni düzenlemenin geniş kitlelere duyurulması ve sürücülere yaya önceliği farkındalığının kazandırılması için bu etkinliğin düzenlendiğini belirtti. Kubilay, kampanyanın yıl boyunca devam edeceğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.



Sultanbeyli Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman da, halkı bilinçlendirmek için bu tür faaliyetlere yıl boyu Sultanbeyli'de 25 noktada faaliyetlere devam edeceklerini kaydetti.



Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Söğüt ise, "Yasal düzenleme olmadan saygıyı esas alan bir medeniyetten geldik." diyerek, Avrupa'daki yaya önceliği örneklerini hatırlattı. Söğüt, "Bu özellik bize ait olması gereken bir haslet. Bu farkındalığın artması lazım." ifadelerini kullandı.



"Trafik kurallarına uymayanlar kul hakkına giriyor"



Sultanbeyli Müftüsü Hasan Erdoğan da, bu farkındalığın bütün trafik kurallarına uymak için geçerli olduğunu vurgulayarak, "Trafik kurallarına uymayanlar kul hakkına giriyor. Bazı alimler, trafik kurallarına uymadan bir kaza yapıp ölüme sebep olanların cinayet işlediğini kabul ediyor. Dünya ve ahirette vebali ve günahı var." dedi.



Sultanbeyli Motorlu Taşıyıcılar ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Sefa Polat da, şoför esnafına yayaların geçişleri ile ilgili uyarılarda bulunduklarını söyleyerek, sürücülerden yaya geçiş önceliğine önem vermelerini istedi.



Konuşmaların ardından kaymakam ve diğer protokol üyeleri, sürücülere broşür dağıttı, kampanya hakkında bilgi verdi.



"Yaya Önceliği" projesi



"Yaya Önceliği" projesi, Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesinde yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayalara yönelik bir adım olarak hayata geçirildi. Bu amaçla İçişleri Bakanlığı'nca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edildi. - İSTANBUL

