Sultanbeyli'de yeğenlerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sultanbeyli'de düzenlediği silahlı saldırıda yeğenlerinden birini öldürdüğü, birini yaraladığı iddia edilen amca gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fatih Mahallesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda S.T'nin hayatını kaybetmesi, E. E'nin yaralanması üzerine çalışma başlattı.

Silahlı saldırıyı amcaları N.E'nin "miras" nedeniyle gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, şüpheliyi Ümraniye'de yakaladı.

Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Sultanbeyli Fatih Mahallesi'nde amca N.E. ile yeğenleri S.T. ve E.E'ye silahlı saldırı düzenlemişti. Saldırı sonucu S.T. hayatını kaybederken, yaralanan E. E. hastaneye kaldırılmıştı.