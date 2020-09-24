Sultanbeyli'deki cinayetin zanlısı yakalandı - Son Dakika

Sultanbeyli'deki cinayetin zanlısı yakalandı

Sultanbeyli'deki cinayetin zanlısı yakalandı Suriyeli gencin yaralı şekilde koştuğu anlar kamerada Sultanbeyli'de Suriye uyruklu bir kişi, bir başka Suriyeli tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Sultanbeyli'deki cinayetin zanlısı yakalandı

Suriyeli gencin yaralı şekilde koştuğu anlar kamerada

İSTANBUL - Sultanbeyli'de Suriye uyruklu bir kişi, bir başka Suriyeli tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayete aralarındaki cep telefon pazarlığının neden olduğu ortaya çıkarken maktulün ölmeden hemen önce yaralı şekilde koçmaya çalışması kameralara yansıdı.

Olay, 20 Eylül günü saat 20.00 sıralarında Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Ziya Ülhak Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Ahmad Aaraj, arkadaşı Fuad K. ile birlikte, bir restorandan dürüm aldıktan sonra çalıştığı cep telefonu dükkanına dönmek için yola çıktı. İki arkadaş yolda yürürken yanlarına gelen kendileri gibi Suriye uyruklu Yusuf A., Aaraj ile özel olarak konuşmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Fuad K. onların yanından ayrıldı ve Aaraj ile Yusuf A. birlikte yürümeye başladı.

Göğsünden bıçaklandı, elindeki dürümü bırakmadı

Ahmed Aaraj ve Yusuf A. cadde üzerinde yürürken, Yusuf A., cebinden çıkardığı sustalı diye tabir edilen bıçağı Aaraj'ın göğsüne sapladı. Neye uğradığını şaşıran Ahmad Aaraj, olayın şoku ve göğsündeki acıyla kaçmaya başladı. Aaraj elindeki yemek poşetini bırakmayarak yaralı şekilde çalıştığı cep telefonu dükkanına döndü. Onu kanlar içerisinde gören arkadaşı Fuad K., durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Ahmad Aaraj, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Zanlı, Bursa'da yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, görgü tanıklarının ifadelerinin ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından zanlı Yusuf A.'yı yakalamak için harekete geçti. Cinayetin şüphelisi Yusuf A., olaydan 2 gün sonra Bursa'd kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Cinayet sebebi cep telefonu pazarlığı çıktı

Emniyette ifadesi alınan Suriye uyruklu Yusuf A.'nın da Ahmad Aaraj gibi cep telefonu satıcısı olduğu ve pazarlık yaptıkları öğrenildi. Yusuf A.'nın cinayeti, Ahmad Aaraj ile aralarında bu sebeple çıkan anlaşmazlık yüzünden işlediği ortaya çıktı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ahmad Aaraj'ı öldürmekle suçlanan Yusuf A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sultanbeyli'deki cinayetin zanlısı yakalandı

Cep Telefonu, Sultanbeyli, Suriyeli, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 10:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultanbeyli'deki cinayetin zanlısı yakalandı - Son Dakika

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