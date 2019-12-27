Sultanbeyli'deki feci kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sultanbeyli'deki feci kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika

Sultanbeyli'deki feci kaza güvenlik kamerasında

6 saat önce

İstanbul Sultanbeyli'de yolun karşısına geçen şahsa araç çarptı.

Sultanbeyli'deki feci kaza güvenlik kamerasında, System.String[]

İstanbul Sultanbeyli'de yolun karşısına geçen şahsa araç çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, kaza saat 17.00 sıralarında Hasanpaşa Mahallesi yanyol mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Metin Kaçmaz isimindeki yaya, Kurtköy istikametinde seyir halindeki aracın çarpmasıyla ağır yaralandı. Kazanın şokuyla 300 metre sonra durabilen kadın sürücü polisi arayarak bilgi verdi. Okuldan evlerine dönerken kazayı fark eden öğrenciler yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirerek 122 Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen acil servis ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Feci kaza ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hızla ilerleyen sürücünün yayayı fark edemeyerek çarpması ve yayanın yola savrulması yer alıyor. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Sultanbeyli, Hasanpaşa, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 08:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak
İşte SONAR'ın anketine göre en başarılı belediye başkanları Akşam saatlerinde İstanbul'a mevsimin ilk karı yağdı! Otomobiller beyaza büründü Kazakistan'daki korkunç uçak kazasından sevindirici detay geldi! O anlar kamerada

Son Dakika Haberleri
02:36 Vagon üstüne çıkınca elektriğe kapıldı - Son Dakika Haber
01:16 Avcılar'da iki otomobil çarpıştı, sürücü çıkan yangından son anda kurtuldu - Son Dakika Haber
01:01 Cani öğretmen, kendilerini tokatlayamayan anaokulu öğrencilerini darp etti - Son Dakika Haber
01:00 Kaş'ta otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika Haber
00:41 Fatih'teki arkadaşını vurup kafasına sıkan bekçi hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
00:28 Trablus Havaalanı'nda çatışma! UMH güçleri, 10 Hafter askerini esir aldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 03:09:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sultanbeyli'deki feci kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]