Sultanbeyli'deki okullar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'yle daha güvenli - Son Dakika

SULTANBEYLİ'deki 8 okul, Sultanbeyi Kaymakamlığı'nın yürüttüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne dahil edildi. Proje kapsamında okullara kurulan kamera sistemleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne entegre edilerek okul yolu ve çevresi Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından anlık olarak takip ediliyor.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Projesi sayesinde okullarda kurulan kamera sistemleri ile okul ve çevresi takip ediliyor. Proje ile öğrencilerin okula gitmek için evlerinden ayrılmalarından, eve dönünceye kadarki zaman içerisinde meydana gelebilecek şiddet olayları, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunmaları amaçlanıyor.