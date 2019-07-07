Sultanbeyli'deki orman yangını kontrol altına alındı
16 dakika önce
Sultanbeyli'de Teferrüç Tepe ormanında çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Sultanbeyli
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:56 Kaynak: İHA
'de Teferrüç Tepe ormanında çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Sultanbeyli Battalgazi
Mahallesi'ndeki Teferrüç Tepe ormanında saat 14.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek ormanlık alanı kapladı. Kısa sürede olay yerine gelen Sultanbeyli İtfaiye
ekibi ve orman söndürme helikopterinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL
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