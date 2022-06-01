SULTANBEYLİ'DEKİ TACİZ İDDİASINDA EMNİYET İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

SULTANBEYLİ'de 16 yaşındaki N.S.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan V.U.'nun (37) emniyetteki ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği öğrenildi. Emniyette mağdur sıfatıyla psikoloğa ifade veren N.S. ise şüphelinin kendisine meyve suyu vermesinin ardından fenalaştığını ve kendisine cinsel saldırıda bulunulduğunu söyledi. Savcılık ise şüpheliyi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

Olay, saat 19.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki genç kız bir telefoncuya girdi. Dükkan sahibi tarafından taciz edilmek istenen genç kız çığlık atarak dükkandan ayrıldı. Durumu haber alan yakınları ve mahalle sakinleri ise dükkanın bulunduğu caddeye koştu. Telefoncu dükkanının camları kırılırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü.

'MEYVE SUYU İKRAMINDAN SONRA FENALAŞTIM' İDDİASI

Mağdur sıfatıyla emniyette psikoloğa ifade veren 16 yaşındaki N.S. cep telefonunu tamir ettirmek için şüpheli V.U.'nun yanına gittiğini, şüphelinin iş yerinin kapısını kapattığını söyledi. Şüphelinin kendisine meyve suyu ikram ettiğini ve içtikten sonra halsizleştiğini öne süren mağdur N.S. bunun ardından şüphelinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü.Şüphelinin kendisini eve bıraktığını da söyleyen N.S. yaşadıklarını ailesine söylediğini ve aile üyelerinin söz konusu dükkana gittiğini ifade etti. N.S. ifadesinde "Ben korktum. Bir parka giderek oturdum, burada sinirlendim ve yerden bulduğum bir şişe parçasıyla kollarımı çizdim" dedi. Arkadaşlarının kendisini hastaneye götürdüğünü kaydeden N.S. şüpheliden şikayetçi olduğunu vurguladı.

ÜZERİNE ATILI SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİŞüpheli V.U. ise emniyetteki ifadesinde ise üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. N.S.'nin dükkandan ayrıldıktan sonra dükkanına saldırı olduğunu dile getiren şüpheli V.U. "112 polis ihbar hattını aradım. Aradan çok geçmeden polis ekipleri dükkanımın bulunduğu adrese geldi. Dükkanımın etrafında yüzlerce insan vardı. Polis beni dükkanımdan çıkararak önce Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne daha sonra polis merkezine getirdiler. Konu ile ilgili anlatacaklarım bunlardan ibarettir" şeklinde konuştu.

SAVCI TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK ETTİEmniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli V.U. burada savcıya ifade verdi. Savcılık ifadesinin ardından şüpheli V.U.'yu "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

Şüphelinin hakimlikteki işlemleri ise devam ediyor.