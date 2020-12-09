Sultanbeyli'deki Tematik Bilgi Merkezleri, öğrenciler için EBA destek noktalarına dönüştürüldü - Son Dakika

Sultanbeyli'deki Tematik Bilgi Merkezleri, öğrenciler için EBA destek noktalarına dönüştürüldü

09.12.2020 10:12

Sultanbeyli'deki Tematik Bilgi Merkezleri, öğrenciler için EBA destek noktalarına dönüştürüldü Sultanbeyli'de daha öncesinde okullarda oluşturulan Tematik Bilgi Merkezleri (TEBİLMER), korona virüs döneminde EBA destek noktalarına dönüştürüldü.

Sultanbeyli'deki Tematik Bilgi Merkezleri, öğrenciler için EBA destek noktalarına dönüştürüldü

İSTANBUL - Sultanbeyli'de daha öncesinde okullarda oluşturulan Tematik Bilgi Merkezleri (TEBİLMER), korona virüs döneminde EBA destek noktalarına dönüştürüldü. Dönüştürülen EBA destek noktaları, evinde yeterli imkanı olmaması sebebiyle EBA'ya erişim sağlayamayan öğrencilerin derslerine devam edebilmesini sağladı.

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından Sultanbeyli'de bulunan 6 okulda 2019 yılında Tematik Bilgi Merkezi açıldı. Sultanbeyli Kaymakamlığı korona virüsten etkilenen öğrenciler için kolları sıvadı. Tematik Bilgi Merkezleri korona virüs salgınında uzaktan eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak düzenlenerek EBA destek noktasına dönüştürüldü. Yapılan bu yenilik hem öğrenciler hem de velileri sevindirdi. Okullarda bulunan Tematik Bilgi Merkezlerinin EBA destek noktasına dönüşümü ile, evlerinde EBA'ya erişim imkanı olmayan öğrenciler derslerini takip etme imkanı buldu.

EBA destek noktaları hakkında bilgi veren Sultanbeyli Kaymakamlığı Proje Koordinatörü Murat Ermiş, "Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından 2019 yılında, Sultanbeyli ilçesinde 6 tane tematik bilgi merkezi açıldı. Pandemi döneminde, öğrencilerimizin internete girişlerinde sıkıntı yaşadığı bu dönemlerde biz bu merkezlerimizi özellikle EBA destek noktalarına çevirerek öğrencilerimizin hizmetine açtık. Bu imkanı sağlayan Sultanbeyli Kaymakamı Sayın Metin Kubilay'a teşekkür ederiz. Biz bu merkezleri 2019'da açtığımızda, proje kapsamında bu merkezlerimizde öğrencilerimizin hizmetine sunmak üzere bilgisayarlar alınmıştı. Pandemi döneminde ise öğrencilerimizin bu bilgisayardan yararlanmalarının yolunu açtık" dedi.

Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fesih Sönmez ise, "EBA destek noktalarımızla ilgili, bakanlığımız uzaktan eğitime geçtikten sonra Sultanbeyli'de bu konuda ilk başta öğrencilerimizin hepsine gerekli tedbir alındı. İmkanı olmayan öğrencilerimizin, evinde altyapısı olmayan, internet desteği olmayan velilerimizden de bu konularda talepler geldi. Bu talepleri değerlendirerek, başta ilçe kaymakamımız olmak üzere bu konularda büyük hamleler yaptık. Büyük bir çaba içine girildi" diye konuştu.

Sultanbeyli'deki Tematik Bilgi Merkezleri, öğrenciler için EBA destek noktalarına dönüştürüldü
Sultanbeyli'deki Tematik Bilgi Merkezleri, öğrenciler için EBA destek noktalarına dönüştürüldü
Sultanbeyli'deki Tematik Bilgi Merkezleri, öğrenciler için EBA destek noktalarına dönüştürüldü
Sultanbeyli'deki Tematik Bilgi Merkezleri, öğrenciler için EBA destek noktalarına dönüştürüldü

Eğitim Bilişim Ağı, Sultanbeyli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'deki Tematik Bilgi Merkezleri, öğrenciler için EBA destek noktalarına dönüştürüldü - Son Dakika


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