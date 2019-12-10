Sultanbeyli'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Sultanbeyli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen Musa Ç'nin yakalanması için çalışma başlatan Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta üzerinde 23,4 gram uyuşturucu madde bulunan Fatih Ç. ile Musa Ç'yi gözaltına aldı.

Bu konudaki çalışmalarını sürdüren ekipler, şüphelilerden Musa Ç'nin Gülay D. (45) ile birlikte Akşemsettin Mahallesinde bulunan bir iş yerinde uyuşturucu madde sakladıklarını da belirledi. Söz konusu iş yerine yapılan operasyonda Gülay D. ile Sabriye Ç. ve Gökçe D. yakalandı.

İş yeri ile Gülay D'nin ikametinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 112 fişek, 1 pompalı av tüfeği ve tüfeğe ait çok sayıda kartuş, 1 hassas terazi, 45 uyuşturucu hap, 34,8 gram skunk ve 6,3 gram metamfetaminin yanı sıra uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 230 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Musa Ç. ve Gülay D. tutuklanarak ceza evine gönderildi. Fatih Ç. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Sabriye T. ve Gökçe D. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.