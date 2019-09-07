Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'deki yangın havadan görüntülendi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sultanbeyli'deki yangın havadan görüntülendi

14 dakika önce

Sultanbeyli'deki yangın havadan görüntülendiİSTANBUL - İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Akşemsettin Mahallesi, Petrol Yolu Caddesi üzerinde bulunan baza yatak imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Sultanbeyli'deki yangın havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Akşemsettin Mahallesi, Petrol Yolu Caddesi üzerinde bulunan baza yatak imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti

Saat 22.15 sıralarında meydana gelen yangının kısa sürede büyümesi ve iki bin metre kare alanda bulunan imalathaneyi kaplaması çevredeki vatandaşlarda korkuya neden oldu. Olay yerine Sultanbeyli itfaiye ekipleriyle beraber çevredeki bir çok itfaiye ekibi müdahale etti. Her türlü olumsuzluğa karşı hazır bekletilen sağlık ekiplerinin yanı sıra çok sayıda polis ekipleri imalathane çalışanlarıyla birlikte vatandaşların yangın yerine yaklaşmasına izin vermedi.

İki bin metrekare alanı kaplayan yangın havadan görüntülendi

Sultanbeyli'de alevlere teslim olan imalathane, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucunda söndürüldü. İki bin metre kare alanda yer alan ve çıkan yangın sonrası küle dönen yatak ve baza imalathanesi havadan görüntülendi. Yangında can kaybı yaşanmazken imalathane kullanılamaz hale geldi.

Facia son anda önlendi

Alevlerin kısa sürede büyüdüğü imalathane içerisinde yer alan ve patlama riski olan tüpleri çalışanlarla birlikte itfaiye ekipleri dışarıya çıkartarak büyük bir faciayı önledi. Bir yandan alevleri kontrol altına almaya çalışan itfaiye ekipleri ayrıca yangının çevre binalara ve iş yerlerine sıçramaması için de büyük çaba verdi. Bir saatin sonunda kontrol altına alınan yangının neden çıktığı ise araştırılıyor.

Sultanbeyli, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 12:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ekrem İmamoğlu'ndan HDP binası önünde eylem yapan annelere ilişkin açıklama!
Canan Kaftancıoğlu, hakkında verilen hapis cezasını rap paylaşımıyla eleştirdi Süleyman Soylu'dan Suriyeli mülteci açıklaması: Hareketlenmeyi sağladık İçişleri Bakanı Soylu'dan kayıtsız çalışan Suriyelilere uyarı: Kim kayıtsız çalışıyorsa canına okuruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 01:12:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'deki yangın havadan görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]