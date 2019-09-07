Sultanbeyli'deki yangın havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Akşemsettin Mahallesi, Petrol Yolu Caddesi üzerinde bulunan baza yatak imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti

Saat 22.15 sıralarında meydana gelen yangının kısa sürede büyümesi ve iki bin metre kare alanda bulunan imalathaneyi kaplaması çevredeki vatandaşlarda korkuya neden oldu. Olay yerine Sultanbeyli itfaiye ekipleriyle beraber çevredeki bir çok itfaiye ekibi müdahale etti. Her türlü olumsuzluğa karşı hazır bekletilen sağlık ekiplerinin yanı sıra çok sayıda polis ekipleri imalathane çalışanlarıyla birlikte vatandaşların yangın yerine yaklaşmasına izin vermedi.

İki bin metrekare alanı kaplayan yangın havadan görüntülendi

Sultanbeyli'de alevlere teslim olan imalathane, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucunda söndürüldü. İki bin metre kare alanda yer alan ve çıkan yangın sonrası küle dönen yatak ve baza imalathanesi havadan görüntülendi. Yangında can kaybı yaşanmazken imalathane kullanılamaz hale geldi.

Facia son anda önlendi

Alevlerin kısa sürede büyüdüğü imalathane içerisinde yer alan ve patlama riski olan tüpleri çalışanlarla birlikte itfaiye ekipleri dışarıya çıkartarak büyük bir faciayı önledi. Bir yandan alevleri kontrol altına almaya çalışan itfaiye ekipleri ayrıca yangının çevre binalara ve iş yerlerine sıçramaması için de büyük çaba verdi. Bir saatin sonunda kontrol altına alınan yangının neden çıktığı ise araştırılıyor.