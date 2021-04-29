Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi, Ağustos'tan bu yana 412 bin denetim gerçekleştirildi - Son Dakika

SULTANBEYLİ İlçe Salgın Denetim Merkezi 21 Ağustos 2020 ile 28 Nisan 2021 tarihleri arasında toplam 412 bin denetim gerçekleştirdi.

Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi ve Mahalle Denetim Ekipleri tarafından 21 Ağustos 2020 – 28 Nisan 2021 tarihleri arasında 127 bin 292 iş yeri ve 284 bin 746 izolasyon denetimi olmak üzere toplam 412 bin 38 denetim gerçekleştirdi. İzolasyon denetim ekiplerinin yaptığı denetimlerde izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 137 kişiye adli ve idari işlem uygulanarak toplamda 439 bin 416 lira idari para cezası uygulandı. Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Koronavirüsle mücadele kapsamında İlçe Salgın Denetim Merkezi ve filyasyon ekiplerimiz titiz bir çalışma yürütüyor. Kurumlarımız tam bir koordinasyon içinde halkımıza hizmet vermeye devam ediyor. Önceliğimiz, halk sağlığını korumak. Vatandaşlarımızdan tedbiri elden bırakmamalarını, temizlik, maske ve mesafe kurallarına sıkı sıkıya uymalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.