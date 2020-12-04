Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi gelen ihbarları anında inceliyor - Son Dakika

Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması, 112 ve 155 üzerinden Sultanbeyli'de yaşayan vatandaşların yaptığı ihbarlar, Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezine ulaşıyor ve görevliler tarafından en kısa sürede sonuçlandırılıyor.

İlçe Salgın Denetim Merkezi görevlileri, gelen ihbarları en hızlı şekilde iş yeri veya Mahalle Salgın Denetim Ekipleri'ne ileterek konuyla ilgili gerekli inceleme ve denetimleri hızlı bir şekilde yapıyor.

Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi; 21 Ağustos - 4 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan 1794 ihbarı anında inceleyerek yüzde 100 olarak sonuçlandırdı. 28 işletmeye 1. İhlalden uyarı, 1 işletmeye para cezası ve 1 işletmeye de kapatma cezası uygulanırken, res'en yapılan 7 bin 812 denetimde ise 687 işletme ve kişiye ikinci ihlalden para cezası verildi.

Kaymakam Kubilay: "İlçemizde çok titiz ve ciddi bir çalışma yürütüyoruz"

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay İlçe Salgın Denetim Merkezi çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla devletimizin tüm kurumları koordinasyon içinde çalışarak güçlü bir mücadele gerçekleştiriyor. İlçemizde çok titiz ve ciddi bir çalışma yürüttük, yürütmeye de devam ediyoruz. Temizlik, maske, mesafe ve izolasyon kurallarına uyum konusunda ilçemizde bugüne kadar çok sayıda denetim gerçekleştirdik. Gelen ihbarları da anında değerlendiriyoruz. İlçe Salgın Denetim Merkezimiz vasıtasıyla tüm çalışmaları veri tabanı üzerinden düzenli olarak kontrol ediyoruz. Önceliğimiz, toplum sağlığını korumak. Vatandaşlarımızdan ricamız kontrollü sosyal hayat sürecinde tedbiri elden bırakmamaları ve kurallara sıkı sıkıya uymalarıdır" dedi. - İSTANBUL