"Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi" her gün 24 saat boyunca denetimlerine devam ediyor - Son Dakika

"Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi" her gün 24 saat boyunca denetimlerine devam ediyor

İSTANBUL - Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi, korona virüsle mücadele kapsamında uyulması gereken kurallara ilişkin denetimlerine devam ediyor. Vatandaşların kurallara uymayanları Hayat Eve Sığaruygulaması üzerinden ihbar ettiğini aktaran Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, "İş yeri ve mahalle denetim ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışıyor, gelen ihbarları anında inceleyip sonuçlandırıyor. Önceliğimiz, halk sağlığını korumak. Sağlıklı bir yaşam için seferber olacağız" dedi.

Hayat Eve Sığaruygulaması üzerinden Sultanbeyli'de yaşayan vatandaşlar tarafından yapılan ihbarlar, Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi'ne intikal ediyor. İlçe Salgın Denetim Merkezi görevlileri, gelen ihbarları en hızlı şekilde iş yeri veya mahalle Salgın Denetim Ekipleri'ne ileterek konuyla ilgili gerekli inceleme ve denetimleri kısa zamanda yapıyor. İş yeri ve mahalle denetim ekipleri 7/24 esasına göre çalışarak, gelen ihbarları anında inceleyerek sonuçlandırıyor.

İzolasyon kurallarına uymayanlar hakkında suç duyurusu

İş yeri denetim ekipleri, kurallara uymadığını tespit ettiği iş yerlerine 1.ihlalde uyarı, 2. ihlalde idari para cezası, 3.ihlalde idarenin görüşüyle 1 gün faaliyet durdurma cezası, 4. İhlalde 3 gün faaliyet durdurma cezası verebiliyor. Mahalle denetim ekipleri, karantinada bulunan kişilerin izolasyon kurallarına uymadığını tespit ettiğinde idari para cezası uygulayarak ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuyor.

"Koronavirüsle mücadelede çok titiz ve ciddi bir çalışma yürütüyoruz"

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, İlçe Salgın Denetim Merkezi çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla devletimizin tüm kurumları koordinasyon içinde çalışarak güçlü bir mücadele gerçekleştiriyor. Korona virüsle mücadele kapsamında ilçemizde çok titiz ve ciddi bir çalışma yürüttük, yürütmeye de devam ediyoruz. Temizlik, maske ve sosyal mesafeye uyum tedbirleri ile karantina kurallarına uyum konusunda ilçemizde bu güne kadar çok sayıda denetim gerçekleştirdik. İlçe Salgın Denetim Merkezimiz vasıtasıyla tüm çalışmaları veri tabanı üzerinden kontrol ediyoruz" dedi.

"Tedbiri elden bırakmayalım"

Vatandaşların kurallara uymayanları hayat eve sığaruygulaması üzerinden ihbar ettiğini aktaran Kaymakam Kubilay, "İş yeri denetim ekiplerimiz ve 15 mahallemizde oluşturduğumuz mahalle denetim ekiplerimiz de anında şikayet konusuyla ilgili denetimlerde bulunarak gerekli uyarı ve cezai işlemleri uyguluyor. İş yeri ve mahalle denetim ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışıyor, gelen ihbarları anında inceleyip sonuçlandırıyor. Önceliğimiz, halk sağlığını korumak. Sağlıklı bir yaşam için seferber olacağız. İzolasyon, maske, mesafe ve temizlik kurallarına herkesin uyması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Vatandaşlarımızdan ricamız kontrollü sosyal hayat sürecinde tedbiri elden bırakmamaları ve kurallara sıkı sıkıya uymalarıdır" diye konuştu.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuşmasının devamında, korona virüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara verdiği büyük destekten dolayı başta İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya, Sultanbeyli Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Keskin, kurum yöneticileri, ilçe salgın denetim merkezi çalışanları ve emeği geçen herkese teşekkür etti.