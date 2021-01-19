Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi'nin Kovid-19 denetimleri sürüyor - Son Dakika

Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi'nin Kovid-19 denetimleri sürüyor

19.01.2021 13:13
Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi'nin Kovid-19 denetimleri sürüyor, System.String[]

Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 21 Ağustos 2020'den bu yana toplam 226 bin 8 adet denetim gerçekleştirdi.

Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 21 Ağustos 2020'den bu yana toplam 226 bin 8 adet denetim gerçekleştirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından oluşturulan ve içerisinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sultanbeyli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve çok sayıda kamu kurum personellerinin bulunduğu İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri ilçede bulunan 15 mahalleyi düzenli denetledi.

Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması, "112" ve "155" üzerinden yapılan 2 bin 524 ihbarda en kısa sürede iş yeri ve mahalle denetim ekiplerine iletilerek, gerekli denetimler gerçekleştirildi.

İzolasyon altında bulunan vatandaşların izolasyon kurallarına uyup uymadığını yerinde denetleyerek bulaş riskini en aza indirmek amacıyla oluşturulan 31 ekip ve 174 personel, ilgili vatandaşların denetimlerini gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, merkezin kurulduğu 21 Ağustos'tan bugüne kadar faaliyetlerini devam ettirdiğini belirtti.

İlçe Salgın Denetim Merkezi'ne 2 bin 524 ihbar geldiğini belirten Kubilay, şunları kaydetti:

"Bu ihbarların 982 adedi kişi ihbarı, 1542 adedi ise iş yeri ve toplumsal etkinliklerden oluşmaktadır. İhbarların yüzde 100'ü değerlendirmiş ve sonuçlandırılmıştır. Ayrıca 21 Ağustos tarihinden itibaren İlçe Salgın Denetim Merkezi ekiplerimiz tarafından 13 bin 871 adet iş yeri denetimi, 212 bin 137 adet izolasyon denetimi olmak üzere toplam 226 bin 8 adet resen denetim gerçekleştirilmiştir. Yapılan izolasyon denetimlerinde %100 hedefine ulaşılmıştır. Yapılan 11 bin 202 adet iş yeri denetiminde herhangi bir aykırılık tespit edilmemiş, 223 adet kişi ve işyerine birinci ihlal sonucu uyarı verilmiş, 1784 adet kişi ve işyerine ikinci ihlal sonucu para cezası verilmiş, 1 adet işyerine dördüncü ihlal sonucu faaliyeti durdurma cezası verilmiştir. İlçe Salgın Denetim Merkezimiz 7 gün 24 saat esasına göre faaliyetlerine aralıksız olarak devam ediyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İlçe Salgın Denetim Merkezi personelimiz de büyük bir gayret ve fedakarlıkla görev yapıyor."

Koronavirüs, Sultanbeyli, Hisarcık, HES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi'nin Kovid-19 denetimleri sürüyor - Son Dakika


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