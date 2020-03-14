Sultanbeyli ilçesi genelinde dezenfekte çalışmaları hızla devam ediyor - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sultanbeyli Belediyesi ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları titizlikle dezenfekte ediyor.



Sultanbeyli Belediyesi ekipleri ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Koronavirüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde belediye ekipleri halkın yoğun olarak kullandığı alanları titizlikle temizliyor. Okullar, parklar, duraklar, spor salonları, kültür merkezleri, kütüphaneler, ibadethaneler dezenfekte çalışmalarının sıklıkla yürütüldüğü alanların başında geliyor. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, dezenfekte çalışmalarının devam edeceğini ifade ederek, bu süreçte vatandaşların çok kalabalık ortamlarda bulunmamasını istedi.



"Başarılı bir süreç yürütülüyor"



Diğer taraftan, Türkiye'nin bu konuda iyi bir süreç yürüttüğünü ifade eden Başkan Keskin, "Devletimiz tüm birimleriyle başarılı bir çalışma yapıyor. Dünyada görülen vakalarla Türkiye'deki vakalar kıyaslandığında her şey daha net olarak görülüyor. Diğer taraftan bizde tedbir amaçlı etkinliklerimizi, gençlik merkezlerimizi ve vatandaşlarımızın toplu olarak katılım gösterdiği programlarımızı iptal ettik. Bu süreçte vatandaşlarımız hijyene dikkat etmeliler. Tedbirimizi almamız gerekiyor" dedi. - İSTANBUL