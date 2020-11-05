Sultanbeyli, İnegölspor deplasmanında penaltılarla turladı

STAT: İnegöl ilçe

HAKEMLER: Ömer Şılga(xx), Mehmet Vargün(xx), Sabri Üstünel(xx)

İnegölspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında İnegöl İlçe Stadı'nda Sultanbeyli Belediyespor'u ağırladı. Normal süresi 1-1 uzatmaları ise 2-2 biten müsabakada penaltı atışlarına gidildi. Sultanbeyli Belediyespor, penaltı atışları sonucu rakibine 6-3'lük üstünlük kurarak kupada bir üst tura yükseldi.MAÇTAN DAKİKALAR18'inci dakikasında gelişen İnegölspor atağında Caner'in ceza sahası içine ortaladığı topa yükselen Ali'nin vuruşunu kaleci çıkardı.43'üncü dakikada gelişen İnegölspor atağından Ali çalımlarla ceza sahasına girip Metin'e attı. Topla buluşan Metin'in vuruşu kalecide kaldı.52'nci dakikada gelişen Sultanbeyli atağında ceza sahasında yaşanan karambolda topla buluşan Serhat'ın vuruşu golü getirdi. 0-169'uncu dakikada İnegölspor'un kazandığı köşe atışında Erdem'in ortasına yükselen Ali'nin kafa vuruşunu kaleci kornere çeldi.77'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Denis'in vuruşu golü getirdi. 1-1Maç 1-1 sona ererken uzatma dakikaları başladı.İlk uzatmalarda inegölspor serbest atış kazandı. Topun başına geçen Denis'in sert vuruşu ağlarla buluştu.2-1Uzatmaların ilk devresi bu skorla sona erdi.109'uncu dakikada gelişen Sultanbeyli atağında ceza sahasında yaşanan karambolde Samet'in vuruşu golü getirdi. 2-2İkinci uzatma dakikaları da bu skorla sona erince, maç penaltılara kaldı.

Penaltılarda turu atlayan taraf konuk ekip oldu.