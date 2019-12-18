Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

7 saat önce

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay, AA'nın

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Şafak, Anadolu Ajansı İstanbul Haberleri Editör Vekili Cemal Coşkun'dan bilgi aldı.

Kubilay, "haber" kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", "yaşam" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yaz-kış bir arada", "spor" kategorisinde ise "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflara oy verdi.

Fotoğraflara ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Kubilay, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, çalışmada emeği geçen AA çalışanlarını tebrik ettiğini dile getirdi. Fotoğrafları seçmekte zorlandığını ifade eden Kubilay, sonuçları merakla beklediğini söyledi.

Metin Kubilay, "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafı çok beğendiğini vurgulayarak, "Milli takımımızı bu güzel, anlamlı davranıştan dolayı tebrik ediyorum. Hepimizin onlarla beraberiz. Askerlerimizin her zaman yanındayız." diye konuştu.

Haber kategorisinde "Sarıkamış şehitleri anısına" adlı fotoğrafı seçtiğini aktaran Kubilay, Sarıkamış şehitlerini rahmetle andığını ifade etti.

Mustafa Fehmi Kubilay, Sultanbeyli, Sarıkamış, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:52 Kaynak: AA
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