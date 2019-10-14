Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay'dan AA'ya ziyaret
Son Dakika Güncel Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay'dan AA'ya ziyaret

Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay'dan AA'ya ziyaret

36 dakika önce

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Haberleri Editör Vekili Cemal Coşkun'u ziyaret etti.

Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay'dan AA'ya ziyaret, System.String[]

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Haberleri Editör Vekili Cemal Coşkun'u ziyaret etti.

AA İstanbul Ofisi'ne gelen Kubilay, göreve yeni başlayan Coşkun'a hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kaymakamlık olarak yürüttükleri çalışmalara değinen Kubilay, gencinden yaşlısına tüm ilçe halkına yönelik sosyal çalışmalara ağırlık verdiklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Coşkun, Kubilay'a AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Coşkun, Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay'a AA yayınlarından takdim etti.

Mustafa Fehmi Kubilay, Cemal Coşkun, Sultanbeyli, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:16 Kaynak: AA
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