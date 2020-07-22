Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay Türk Kızılay'ına vekaletle kurban bağışında bulundu - Son Dakika

Türk Kızılay'ı Şube Başkanı Memduh Karakaya ve yönetim kurulu üyeleri, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay'ı makamında ziyaret ederek Türk Kızılay'ının 2020 yılında başlatmış olduğu vekaletle kurban organizasyonu hakkında Metin Kubilay'a bilgi verdi.

Kaymakam Metin Kubilay da 2020 yılı "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan, Hilal Olsun Türkiye!" temalı kurban bağış organizasyonuna destek vermek amacıyla vekaletle kurban bağışında bulundu.

Pandemi sürecinde Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına verdikleri katkılardan dolayı Sultanbeyli Kızılay Şubesine teşekkür eden Kaymakam Metin Kubilay "Ülkemizin en köklü sivil toplum kuruluşu olan, Türk Kızılay'ımız ülkemizde ve dünyada afete uğramış veya yardıma muhtaç olan insanların yardımına koşan çok önemli bir dünya markası. Dünyanın tüm coğrafyalarında ihtiyaç sahibi insanlara bu hizmeti sunan bizleri de vesile eden Türk Kızılay'ımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Türk Kızılay'ı Sultanbeyli Şube Başkanı Memduh Karakaya ve yönetim kurulu üyeleri de Türk Kızılay'ına duyduğu güven ve teveccühten dolayı Kaymakam Kubilay'a şükranlarını sundu.

Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - İSTANBUL