Sultanbeyli Kaymakamı: Sokak Düğünü gibi toplu etkinliklere getirilen yasaklar titiz bir şekilde... - Son Dakika

SULTANBEYLİ Kaymakamı Metin Kubilay, "Sokak düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere hiçbir şekilde müsaade edilmeyecek. Alınan kararların tamamı ilçemizde uygulanmaya başlanmıştır." dedi.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay başkanlığında Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı İzzet Özdemir, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Burak Kaya ve Mahalle Muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge doğrultusunda düğün, nişan, kına gecesi ve sünnet düğünü gibi etkinliklere getirilen kısıtlamalar ele alındı.

Kaymakam Metin Kubilay toplantıda yaptığı konuşmada "Şu anda en büyük mücadelemiz koronavirüsle mücadele. Biz tedbirlerimizi ne kadar arttırırsak vakaların artış hızı da o kadar azalacak. Özellikle söylüyorum izolasyonda olupta dışarı çıkan bir vatandaşımız asla olmamalı. Emniyetimiz tüm tedbirleri alıyor ve kurallara uymayanlara gerekli cezai işlemleri uyguluyor. İçişleri Bakanlığımız tarafından düğün, nişan, kına gecesi ve sünnet düğünü gibi etkinliklere getirilen kısıtlamalar nedeniyle bir araya geldik. 4 Eylül 2020 tarihinden itibaren tüm Türkiye'de ve ilçemizde Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nın tavsiye kararı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığı'mızın yayınladığı genelge gereğince; Sokak düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek.

Ancak nikah merasimi şeklinde yapılabilecek düğünler ile nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanması sağlanacak. Nikah merasimi şeklinde düğün veya nikah yapılacak düğün salonlarında, sandalye-koltuk düzeni, fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans, oyun pisti alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulacak. Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikah törenlerine Emniyet- Zabıta görevlisinin görevlendirilmesi sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek. İçerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra nikah merasimi şeklindeki düğün ve nikahlarda, bu genelge ile birlikte Bakanlığımızın ilgili genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesi sağlanacak. Bugünden itibaren sokak düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere hiçbir şekilde müsaade edilmeyecek. Alınan kararların tamamı ilçemizde uygulanmaya başlanmıştır." dedi.Kubilay, "Demokrasimizin ilk basamağı olan muhtarlarımıza bu süreçte çok büyük sorumluluk düşüyor. Mahallelerinde olan en ufak bir aksaklığı bile anında bizlere bildirerek tedbir almamıza yardımcı olacaklar ve bu mücadelemizde bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada bizlere en büyük desteği vereceklerdir. Buna inancım tam. Değerli muhtarlarımıza bu süreçteki özverili çalışmalarınızdan ötürü teşekkür ediyorum. En çok vaka yayılımı düğünler yoluyla oluyor. Bu nedenle nikah şeklinde yapılacak ve bir saati geçmeyecek olan törenlerde Emniyet personelimiz ve Zabıtamız birlikte görev alarak gerekli tüm tedbirlerin alınmasını sağlayacak. Gerekli uyarıları anında yaparak ve bir olumsuzluğa sebebiyet vermeden nikah törenin sonlanmasını sağlayacak. Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak." diye konuştu.

Kubilay, "Alınan tedbirlere tüm vatandaşlarımızın uymasını, olumsuz bir durumla karşılaştıklarında ilgili birimlerimize ihbarda bulunmalarını rica ediyorum. Bu çalışmaları yapmaktaki tek amacımız toplum sağlığını koruyarak eski normal yaşantımıza en kısa sürede dönmeyi sağlamak. Hep birlikte tedbirlere sıkı sıkıya uyarsak bunu başarabiliriz." dedi.