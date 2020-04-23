Sultanbeyli Kaymakamlığı 23 Nisan'da doğan çocukların doğum gününü kutladı - Son Dakika

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Sultanbeyli Kaymakamlığı 23 Nisan'da doğan çocukların doğum gününü kutladı
24 dakika önce
Sultanbeyli Kaymakamlığı 23 Nisan'da doğan çocukların doğum gününü kutladı.
Sultanbeyli Kaymakamlığı 23 Nisan'da doğan çocukların doğum gününü kutladı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Sultanbeyli Vefa Sosyal Destek Grubu ve Kızılay işbirliğinde, ilçede yüzlerce çocuğa hediye dağıtarak, bugün dünyaya gelen çocukların doğum günlerini evlerinde kutladı. Polis ekipleri ilçe sınırlarında 23 Nisan'da doğan çocukların evine giderek hediye verdi. Çocuklara hediye veren ekipleri Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay'ın selamını iletti. Öte yandan kaymakamlık dışarı çıkmayan çocukların 23 Nisan'ı evlerinde kutladığı bir videoyu da paylaştı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 08:28 Kaynak: İHA
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