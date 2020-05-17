Sultanbeyli Kaymakamlığı 65 yaş üstü yaşlılarına sahip çıkıyor - Son Dakika

Sultanbeyli Kaymakamlığı 65 yaş üstü yaşlılarına sahip çıkıyor

İSTANBUL - Sultanbeyli Kaymakamlığı "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor Projesi" kapsamında Darülaceze Vakfı'nın destekleriyle koronavirüs salgınının başladığı günden itibaren 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan yüzlerce vatandaşlarımıza ev ev dolaşarak gıda yardımı, hijyen seti dağıtımı gerçekleştiriyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla ailelere paketlerin içerisine Türk Bayrağı'da eklendi.

Sultanbeyli Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 Mayıs 2020 tarihinde de onlarca eve Ramazan Bayramı öncesi gıda yardımı, hijyen seti dağıtımı gerçekleştirdi. Dağıtımlar 17 Mayıs 2020 Pazar günü de devam edecek. Sultanbeyli Kaymakamlığı Vefa sosyal Destek ekipleri toplamda 150 aileye gıda, hijyen seti ve Türk Bayrağı dağıtımını gerçekleştirmiş olacak.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli Kaymakamlığı olarak Darülaceze Vakfı'nın destekleriyle içerisinde kuru gıda, sebze-meyve olan "gıda paketleri", aynı şekilde içerisinde kolonya, sabun, kağıt havlu, şampuan, sabun, deterjan bulunan "hijyen seti" hazırladıklarını, 19 Mayıs dolaysıyla bu paketlere Şanlı Türk Bayrağımızı eklediklerini belirterek paketleri Sultanbeyli'deki ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü 150 aileye ulaştırdıklarını belirtti. Daha önce de Sultanbeyli 'Yaşlılarına Sahip Çıkıyor Projesi' kapsamında 260 haneye 26 bin 227 TL tutarında gıda yardımı ve hijyen kiti dağıttıklarını belirtti.

Küresel çapta önemli bir salgınla karşı karşıya olduğumuzu belirten Kaymakam Kubilay, "Bu salgını kişisel temizliğimize ve çevresel temizliğe dikkat ederek yenebiliriz. Hep birlikte Devletimizin aldığı tedbirlere uyarsak bu salgını en az hasarla atlatabilir ve eski günlerimize dönebiliriz. Sosyal Devlet olmanın bilinciyle ilçemizdeki ihtiyaç sahibi, yardıma muhtaç ve salgından etkilenerek zor duruma düşen ailelerimizin her zaman yanındayız. İhtiyaç sahibi ailelerimiz evlerinde kalarak e-devlet üzerinden veya telefonla vakfımıza yardım başvurusunda bulanabilir. Salgının başladığı 11 Mart tarihinden 15 Mayıs tarihine kadar ilçemizde 16 bin 203 haneye 14 milyon 777 TL yardım evlerinde ulaştırılmıştır" dedi.