Sultanbeyli Kaymakamlığı, aşı olmak istemeyen vatandaşlar için 'ikna ekibi' kurdu - Son Dakika

Sultanbeyli Kaymakamlığı, aşı olmak istemeyen vatandaşlar için 'ikna ekibi' kurdu

10.05.2021 10:57

İstanbul Sultanbeyli Kaymakamlığı'nın, koronavirüsle mücadele kapsamında aşı olmak istemeyen vatandaşlar için bir ekip kurduğu öğrenildi. Grup içinde muhtar, imam ve öğretmenlerin de var olduğu belirtilirken, ilçede bu sayede 65 yaş üstü vatandaşların aşılanma oranının yüzde 80'e çıktığı da açıklandı.

Sultanbeyli Kaymakamlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında aşı olmak istemeyen vatandaşlar için 'Vefa Sosyal Destek Grubu' içinden belirledikleri kişilerden aşılama bilgilendirme ekipleri kurdu. Ekipler, aşı olmak istemeyen vatandaşları tek tek ziyaret ederek aşı olmaya ikna ediyor ve ikna edilen vatandaşları hastaneye götürüyor. Sultanbeyli'de 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 79,64'nün aşılandığı öğrenildi.

Sultanbeyli Kaymakamlığı'nın kurduğu 'aşı ikna ekibi' sayesinde 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 80'i aşılandı

MUHTAR, İMAM VE ÖĞRETMEN AŞI İKNA TİMİNDE

Vefa Sosyal Destek Grubu'yla birlikte vatandaşları ziyaret eden Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, aşılanmamış 65 yaş üstü vatandaşların ziyaret edilerek bilgilendirildiğini kaydetti. Kubilay, "Bu amaçla oluşturduğumuz aşılama bilgilendirme ekiplerinde muhtarlarımız, imamlarımız, öğretmenlerimiz ve çok sayıda kamu personelimiz görev alıyor. Bu çalışmalar neticesinde Sultanbeyli'de 65 yaş üstü aşılanma oranımız yüzde 80'lere ulaştı" şeklinde konuştu. Koronavirüsle mücadelede en büyük silahın aşılanmak olduğunu vurgulayan Kubilay, "Sırası gelen 55 yaş üstü bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya bir kez daha davet ediyoruz" dedi.

Sultanbeyli Kaymakamlığı'nın kurduğu 'aşı ikna ekibi' sayesinde 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 80'i aşılandı

VATANDAŞLAR İKNA EDİLDİ

Aşı olma konusunda tereddüt yaşayan 70 yaşındaki Fatma Can, İlçe Sağlık Müdürü Doktor Burak Kaya tarafından ikna edildi. Doktor Kaya, "Dünya'da bu işin sonu gelecekse bu aşıyla gelecek. Ben kendim aynı anneme de bu aşıyı yaptırdım. Benim annemin de alerjik bünyesi var, bu aşıyı oldu" dedi.

Sultanbeyli Kaymakamlığı'nın kurduğu 'aşı ikna ekibi' sayesinde 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 80'i aşılandı

"HERKESİN OLMASINI TAVSİYE EDİYORUM"

İkna olan Fatma Can ve diğer 65 yaş üstü vatandaşlar aşı oldu. Aşı olduktan sonra konuşan Can, "Ben çok korkmuştum, sağlık durumum iyi değildi benim. Vücudumun direnci yok diye korkudan, bir de televizyonda izliyorum ben bunu. İğneleri gördükçe daha çok korktum ve aşıdan vazgeçtim. Allah razı olsun herkesten. Beni ikna ettiler, beni buraya getirdiler. Ben aşı oldum ama hiçbir şey duymadım. O bakımdan herkese tavsiye ederim. Herkes sağlıklı olsun, bu virüs illeti şu dünyadan zaman gelince inşallah Rabbimiz bizim bu ağır imtihanımızı yok edecek inşallah. Hepimiz sağlığımıza kavuşacağız, özgürlüğümüze kavuşacağız, dışarıya çıkabileceğiz. Herkesin olmasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cemil Yavuz ise aşı olduktan sonra yetkililere teşekkür ederek "Allah kimseye zeval vermesin, Allah devlete zeval vermesin. Herkes sağlıklı olsun, çok şükür" dedi.

Sultanbeyli Kaymakamlığı'nın kurduğu 'aşı ikna ekibi' sayesinde 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 80'i aşılandı
Sultanbeyli Kaymakamlığı, aşı olmak istemeyen vatandaşlar için 'ikna ekibi' kurdu

Vefa Sosyal Destek Grubu, Metin Kubilay, Sultanbeyli, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultanbeyli Kaymakamlığı, aşı olmak istemeyen vatandaşlar için 'ikna ekibi' kurdu - Son Dakika


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