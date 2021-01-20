Sultanbeyli Kaymakamlığı, geçen yıl ihtiyaç sahibi ailelere 120 milyon lirayı aşkın yardımda bulundu - Son Dakika

Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının destekleriyle geçen yıl ilçedeki ihtiyaç sahibi 89 bin 378 aileye 120 milyon 624 bin lira nakdi ve ayni yardım yaptı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı 11 Mart'tan 31 Aralık'a kadar bakanlığın destekleriyle 55 bin 197 aileye biner lira olmak üzere toplamda 71 bin 729 vatandaşa 61 milyon 316 bin 427 lira sosyal yardım dağıtıldı.

Ayrıca, 4 bin 477 kişiye 32 milyon 654 bin 709 lira, "2022" sayılı kanun kapsamında aylık (yaşlı, engelli, engelli yakını ve silikozis aylığı), 12 bin 792 kişiye 5 milyon 872 bin 392 lira şartlı nakit yardımı ve 2 bin 777 kişiye 17 milyon 339 bin 681 lira muhtaç asker ailesi aylığı, eşi vefat etmiş kadınlar (EVEK), öksüz yetim aylığı, kronik hastalık yardımı ve sosyal uyum yardımı, 4 bin 986 kişiye 3 milyon 440 bin 506 lira tutarında elektrik tüketim desteği olmak üzere toplam 59 milyon 307 bin 288 lira ödeme yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, SYDV'nin yoksullukla mücadele çerçevesinde vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması, objektif kriterler çerçevesinde değerlendirilerek, sosyal yardımlarla ihtiyaç sahibi vatandaşların desteklenmesi, muhtaç ve yoksul kesimleri koruyarak, toplumsal eşitlik ve adaletin sağlanması noktasında önemli bir görevi olduğunu belirtti.

Sosyal devlet olmanın bilinciyle ilçedeki yardıma muhtaç 89 bin 378 aileye 120 milyon 624 bin lira nakdi ve ayni yardım yaptıklarını kaydeden Kubilay, bu yıl da vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.