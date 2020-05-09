Sultanbeyli Kaymakamlığı hijyen seti dağıttı - Son Dakika

Sultanbeyli Kaymakamlığı hijyen seti dağıttı

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı, Darülaceze Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen "Şefkat Eli" projesi kapsamında ilçede yaşayan 65 yaş üst ve kronik hastalığı bulunanlara hijyen seti dağıttıSultanbeyli Kaymakamlığı, koronavirüs salgınıyla mücadele etmek amacıyla Darülaceze Vakfı...

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı, Darülaceze Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen "Şefkat Eli" projesi kapsamında ilçede yaşayan 65 yaş üst ve kronik hastalığı bulunanlara hijyen seti dağıttı Sultanbeyli Kaymakamlığı, koronavirüs salgınıyla mücadele etmek amacıyla Darülaceze Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen "Şefkat Eli" projesi kapsamında ilçe sınırları içinde yaşayan 65 yaş üst ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara hijyen seti dağıttı. Görevliler, kapı kapı gezerek hijyen setlerini 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara teslim etti.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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