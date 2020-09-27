Son dakika haberleri! Sultanbeyli Kaymakamlığı, koronavirüs mücadelesinde vatandaşa destek oluyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Sultanbeyli Kaymakamlığı, koronavirüs mücadelesinde vatandaşa destek oluyor

Son dakika gündem haberine göre Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, koronavirüs salgınının başladığı günden bu yana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteğiyle Sultanbeyli'de yaşayan 64 bin 432 vatandaşa 57 milyon 817 bin lira sosyal yardım dağıttı.

Son dakika haberleri! Sultanbeyli Kaymakamlığı, koronavirüs mücadelesinde vatandaşa destek oluyor, System.String[]

Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, koronavirüs salgınının başladığı günden bu yana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteğiyle Sultanbeyli'de yaşayan 64 bin 432 vatandaşa 57 milyon 817 bin lira sosyal yardım dağıttı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi kapsamında ilçede yaşayan 34 bin 742 aile ile "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası kapsamında 21 bin 491 aileye 1000 lira sosyal yardımın ulaştırıldığı bildirildi.

Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kaynağıyla ihtiyaç sahibi 10 bin 421 aileye 3 milyon 806 bin lira yardım gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, Sultanbeyli'de pandemi sürecinde toplam 64 bin 432 vatandaşa 57 milyon 817 bin lira sosyal yardımın ulaştırıldığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, Sultanbeyli Darülaceze Vakfının destekleriyle yürütülen "Şefkat Eli" ve "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli vatandaşların ev temizlikleri ve tadilat işlemleri yapıldığı, gıda, sıcak yemek, hijyen kiti ve maske ihtiyaçlarının giderildiği bilgisi verilerek, bu hizmetten yararlanan bin 800 vatandaş için 165 bin 655 lira tutarında kaynak harcandığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, şunları kaydetti:

"Sosyal devlet olmanın bilinciyle ilçemizdeki ihtiyaç sahibi, yardıma muhtaç ve salgından etkilenerek zor duruma düşen ailelerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Sultanbeyli Kaymakamlığı olarak devletimizin şefkat elini muhtaç vatandaşlarımıza hissettirmek için mesai mefhumu gözetmeden çalışıyoruz. Koronavirüs salgının başladığı andan itibaren vatandaşlarımızın her zaman yanında olarak onlara destek olduk. Yapılan yardımların ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Son dakika haberleri! Sultanbeyli Kaymakamlığı, koronavirüs mücadelesinde vatandaşa destek oluyor
Son dakika haberleri! Sultanbeyli Kaymakamlığı, koronavirüs mücadelesinde vatandaşa destek oluyor
Son dakika haberleri! Sultanbeyli Kaymakamlığı, koronavirüs mücadelesinde vatandaşa destek oluyor
Son dakika haberleri! Sultanbeyli Kaymakamlığı, koronavirüs mücadelesinde vatandaşa destek oluyor
Son dakika haberleri! Sultanbeyli Kaymakamlığı, koronavirüs mücadelesinde vatandaşa destek oluyor
Son dakika haberleri! Sultanbeyli Kaymakamlığı, koronavirüs mücadelesinde vatandaşa destek oluyor

Pandemi Sosyal Destek, Türk Lirası, Koronavirüs, Sultanbeyli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 11:50 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Sultanbeyli Kaymakamlığı, koronavirüs mücadelesinde vatandaşa destek oluyor - Son Dakika


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