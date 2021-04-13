Sultanbeyli'de aşılama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Sultanbeyli'de 65 yaş ve üstü 14 bin 185 vatandaşa toplam 24 bin 231doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldı.

Sultanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kaymakam Metin Kubilay başkanlığında oluşturulan Kovid-19 Aşı Çalışmaları Takip Komisyonu tarafından ilçede yürütülen aşı çalışmalarının planlandığı belirtildi.

Açıklamada henüz koronavirüs aşılarını olmayan 60 yaş ve üstü 1500 vatandaşın, Sultanbeyli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan mobil sağlık ekipleri tarafından belirlenen alanlarda aşılamalarının yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Metin Kubilay, "Kaymakamlığımız tarafından yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda ilçemizde 65 yaş ve üstü 14 bin 185 vatandaşa toplam 24 bin 231 doz koronavirüs aşısı yaptık. Koronavirüs aşılarını olmayan veya ikinci doz zamanı gelen tüm vatandaşlarımızı Alo 182'den randevu alarak aşı olmaya davet ediyorum." dedi.