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Sultanbeyli Kaymakamlığı'ndan "Evde Kal" çağrısı
6 saat önce
Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından hazırlanan video İSTANBUL - Sultanbeyli Kaymakamlığı'ndan "Evde Kal" çağrısı.
Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından hazırlanan video İSTANBUL - Sultanbeyli Kaymakamlığı'ndan "Evde Kal" çağrısı
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 04:54 Kaynak: AA
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