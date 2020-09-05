Sultanbeyli Kaymakamlığı'ndan izolasyon kurallarına uyanlara geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika

Sultanbeyli Kaymakamlığı'ndan izolasyon kurallarına uyanlara geçmiş olsun ziyareti

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı ekipleri koronavirüsle mücadelede izolasyon kurallarına uyanlara geçmiş olsun ziyaretlerinde bulundu.

Sultanbeyli Kaymakamlığı'ndan izolasyon kurallarına uyanlara geçmiş olsun ziyareti, System.String[]

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı ekipleri koronavirüsle mücadelede izolasyon kurallarına uyanlara geçmiş olsun ziyaretlerinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri ve İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda Sultanbeyli'de 10 Ağustos 2020 tarihinde Kaymakam Metin Kubilay başkanlığında "İlçe Filyasyon Takip Kurulu" oluşturuldu. Sultanbeyli' İlçe Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, VEFA Sosyal Destek Birimleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla 10 Ağustos 2020-5 Eylül 2020 tarihleri arasında toplam 4.754 eve birebir ulaşıldı, 24.325 telefon ile takip gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay Kovid-19 salgınıyla mücadelenin ilk günden beri aralıksız olarak sürdürüldüğünü belirtti. Kubilay, "Salgının yayılmasını engellemek amacıyla ilçemizde "Filyasyon Takip Kurulu'nu" oluşturduk. Bu kurul, Kovid-19 virüsü taşıyan ve taşıyanlarla temaslı kişilere yönelik uygulanan ev karantinasını etkin bir şekilde takip ediyor. İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde oluşturduğumuz 33 filyasyon ekibi, ilçe genelinde ev karantinasında bulunması gereken kişilerin sağlık takiplerini yaparak 14 günlük karantina sürecinde günde en az bir kez evlerinde ziyaret ederek karantina kurallarına uyulup uyulmadığını denetliyor. Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekiplerimiz ailelerin evden dışarı çıkmaması için gerekli tedbirleri alıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan ekiplerimiz ailelerimizin genel ihtiyaçlarını karşılıyor." dedi.Kubilay'ın açıklamalarında, "Yürüttüğümüz filyasyon çalışmalarıyla toplum sağlığını korumak için hastalıkla etkin mücadele ediyor, temaslı hastaları tespit edip 14 gün süreyle izole etmeye çalışıyoruz. Sağlık Müdürlüğü'müz koordinesinde Aile hekimlerimiz 4243 ev ziyareti 12.367 telefon araması, İlçe Emniyet Müdürlüğümüz 113 ev ziyareti 4.384 telefon araması, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız 305 ev ziyareti yaparak ihtiyaç sahibi toplam 66 haneye 34.000 TL nakdi yardım, 73 gıda paketi ve 74 hijyen seti dağıtımı ile 1274 telefon araması, Mahalle Denetim ekiplerimiz 93 ev ziyareti,Vefa Sosyal Destek Grubumuz 6300 telefon araması gerçekleştirerek korona virüs hastalarının ve temaslılarının takiplerini sürdürüyor.  İzolasyon kurallarına eksiksiz riayet ederek sağlığına kavuşan vatandaşlarımızı Vefa Sosyal Destek Gruplarımız aracılığıyla evlerinde ziyaret edip geçmiş olsun dileklerimizi ileterek teşekkür ediyoruz. İlçemizde oluşturduğumuz filyasyon ekiplerimizle sahada görev yaparak vatandaşlarımızın sağlığına kavuşması için mücadele ediyoruz. Bu süreçte sağlık çalışanlarımıza her türlü yardımı ve kolaylığı sağlıyor, vatandaşlarımızdan da aynı duyarlılığı göstermelerini rica ediyoruz. Şu anda yürütülen çalışmalar ilçemiz için hayati öneme sahip, sağlıklı bir yaşam için seferber olacağız. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına herkesin uyması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Kurallara uyacağız, kurallara uymayanları uyaracağız, hala kurallara uyulmuyorsa Salgın Denetim Merkezi'mize ihbarda bulunun. Salgın denetim merkezimiz yapılan ihbarları anında inceleyerek gerekli yasal işlemleri uygulayacaktır." ifadeleri yer aldı.Kaymakam Kubilay koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara verdikleri desteklerden dolayı başta İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olmak üzere Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'e, filyasyon çalışma gruplarına ve emeği geçen herkese teşekkür etti.


İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Sultanbeyli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 16:43 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultanbeyli Kaymakamlığı'ndan izolasyon kurallarına uyanlara geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika

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