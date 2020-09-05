Sultanbeyli Kaymakamlığı'ndan izolasyon kurallarına uyanlara geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı ekipleri koronavirüsle mücadelede izolasyon kurallarına uyanlara geçmiş olsun ziyaretlerinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri ve İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda Sultanbeyli'de 10 Ağustos 2020 tarihinde Kaymakam Metin Kubilay başkanlığında "İlçe Filyasyon Takip Kurulu" oluşturuldu. Sultanbeyli' İlçe Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, VEFA Sosyal Destek Birimleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla 10 Ağustos 2020-5 Eylül 2020 tarihleri arasında toplam 4.754 eve birebir ulaşıldı, 24.325 telefon ile takip gerçekleştirdi.