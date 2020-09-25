Sultanbeyli Kaymakamlığı'ndan korona virüse yakalanıp iyileşen vatandaşlara geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika

Sultanbeyli Kaymakamlığı'ndan korona virüse yakalanıp iyileşen vatandaşlara geçmiş olsun ziyareti

Sultanbeyli Kaymakamlığı'ndan korona virüse yakalanıp iyileşen vatandaşlara geçmiş olsun ziyareti Sultanbeyli Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, koronavirüse yakalanıp karantina kurallarına uyan ve tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan hastalara geçmiş olsun...

Sultanbeyli Kaymakamlığı'ndan korona virüse yakalanıp iyileşen vatandaşlara geçmiş olsun ziyareti

İSTANBUL - Sultanbeyli Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, koronavirüse yakalanıp karantina kurallarına uyan ve tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan hastalara geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Vefa ekipleri Covid-19 tedbirleri ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yaptıkları ziyaretlerde, hastalığı yenen Sultanbeylilere, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay'ın selamını ve geçmiş olsun dileklerini ileterek çiçek takdim etti.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sultanbeyli'de oluşturduğumuz filyasyon ekipleriyle koronavirüs hastalarının ve temaslılarının sağlığına kavuşması için tüm sağlık çalışanlarımızla birlikte mücadele ediyoruz. Karantina altında bulunan vatandaşların kontrollerini yapmak ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla muhtar, öğretmen ve din görevlisinden oluşan mahalle denetim ekiplerimizle vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Bu ekiplerimiz karantina altında bulunan vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ediyor, telefonla arıyor, ihtiyaçlarını öğreniyor ve yerine getiriyor. Karantina kurallarına uyup yapılan tedavinin ardından sağlığına kavuşan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kuralara uydukları için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Kubilay konuşmasının son bölümünde, karantina kurallarını ihlal eden 10 kişiye 31.500 Türk lirası idari para cezası ve adli işlem uyguladıklarını dile getirerek izolasyon kurallarına uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemleri uygulamaya devam edeceklerini belirtti.

Ziyaret edilen vatandaşlarımızdan Mesut-Ayten çifti bu süreçte kendilerine destek olan Sultanbeyli Kaymakamlığı ve sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederek hastalık sürecinde her gün arandıklarını, bir ihtiyaçlarının olup olmadığının sorulduğunu belirtti.

Şahin isimli bir vatandaş ise, "Virüs bana bulaşmaz, bana bir şey olmaz demeyin, virüs herkese bulaşır. İnsanın başına geldiği zaman anlıyor. Elinizi sürekli yıkayın, maskenizi takın, insanlarla mesafeli durun, insanlara yaklaşmayın" şeklinde tavsiyelerde bulunarak tedavi sürecinde sürekli yanında olan sağlık çalışanlarına, destek ve yardımlarını esirgemeyen Sultanbeyli Kaymakamlığına teşekkür etti.

Sultanbeyli Kaymakamlığı'ndan korona virüse yakalanıp iyileşen vatandaşlara geçmiş olsun ziyareti
Sultanbeyli Kaymakamlığı'ndan korona virüse yakalanıp iyileşen vatandaşlara geçmiş olsun ziyareti
Sultanbeyli Kaymakamlığı'ndan korona virüse yakalanıp iyileşen vatandaşlara geçmiş olsun ziyareti
Sultanbeyli Kaymakamlığı'ndan korona virüse yakalanıp iyileşen vatandaşlara geçmiş olsun ziyareti
Sultanbeyli Kaymakamlığı'ndan korona virüse yakalanıp iyileşen vatandaşlara geçmiş olsun ziyareti
Sultanbeyli Kaymakamlığı'ndan korona virüse yakalanıp iyileşen vatandaşlara geçmiş olsun ziyareti
Sultanbeyli Kaymakamlığı'ndan korona virüse yakalanıp iyileşen vatandaşlara geçmiş olsun ziyareti
Sultanbeyli Kaymakamlığı'ndan korona virüse yakalanıp iyileşen vatandaşlara geçmiş olsun ziyareti
Sultanbeyli Kaymakamlığı'ndan korona virüse yakalanıp iyileşen vatandaşlara geçmiş olsun ziyareti
Sultanbeyli Kaymakamlığı'ndan korona virüse yakalanıp iyileşen vatandaşlara geçmiş olsun ziyareti

Vefa Sosyal Destek Grubu, Koronavirüs, Sultanbeyli, Karantina, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 14:21 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultanbeyli Kaymakamlığı'ndan korona virüse yakalanıp iyileşen vatandaşlara geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika

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