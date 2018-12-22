Sultanbeyli Kaymakamlığı'ndan "Şefkat Eli" Projesi

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle "Şefkat Eli" projesi hayata geçirildi.

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle "Şefkat Eli" projesi hayata geçirildi.



AA muhabirine konuşan Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, proje kapsamında Sultanbeyli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca sosyal incelemeler ve hane ziyaretleri sırasında tespit edilen 20 hanenin ev temizliği ve kişisel bakımlarının yapıldığını söyledi.



Kubilay, "Proje, ilçemizde, bakıma muhtaç, yalnız veya eşiyle birlikte yaşayan yaşlılarımızın ve engelli bireylerin bakım hizmetlerinin, ev temizliği, kişisel bakım, küçük onarım, psikolojik destek gibi ihtiyaçlarının giderilmesini sağlıyor. Proje bu alanda kurumsal bir yapının oluşmasına hizmet ediyor." diye konuştu.



"Şefkat Eli" projesinin, 2019 yılında Darülaceze Vakfı iş birliğiyle yürütüleceğini, bu kapsamda vakfın 249 bin 500 lira ilçeye kaynak aktaracağını açıklayan Kubilay, şunları kaydetti:



"Proje, 2017 yılında 3 ay süreyle pilot uygulama olarak Sultanbeyli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca uygulanmış ve başarılı olunması üzerine 2018 yılında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 8 ay süre ile projenin uygulanmasına destek vererek 68 bin 628 lira kaynak aktardı. Proje kapsamında Sultanbeyli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca 2 vatandaşımız temizlik görevlisi olarak istihdam edildi. İlçemizde ikamet eden, gerek süreğen bir hastalıktan gerek yoksulluktan ötürü sosyal ve ekonomik yönden yoksulluk içinde yaşamını sürdüren, ağır kronik hastalığı nedeniyle öz bakımını yerine getiremeyen, evde bakım aylığı almayan yaşlılarımıza ve engelli bireylere evde kişisel bakım ve temizlik hizmeti veriyoruz."

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