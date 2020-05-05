Sultanbeyli Kaymakamlığı'ndan şehit yakınları ve gazi ailelerine iftar - Son Dakika

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı tarafından her yıl gerçekleştirilen şehit yakınları ve gazi aileleri iftar yemeği koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayınca iftar yemeği ailelerin evlerine kadar götürüldü.

Sultanbeyli Kaymakamlığı, her yıl geleneksel olarak yaptığı şehit yakınları ve ve gazi aileleri iftar yemeğini bu yıl, koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştiremedi. Bunun üzerine Darülaceze Vakfı'nın destekleriyle şehit ve gazi ailelerinin iftar yemekleri evlerine götürüldü. İftar yemeklerini hazırlayan görevliler, iftara az bir süre kala şehit yakınları ve gazilerin evlerini giderek iftar yemeklerini götürdü. Görevliler, iftar yemeğinin yanı sıra ailelere Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay'ın Ramazan ayı tebrik mesajını da ailelere ulaştırdı. Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından, ilçedeki 165 şehit ve Gazi ailesine yaklaşık 700 kişilik iftar yemeği götürüldü. Şehit ve gazi aileleri, kaymakam Metin Kubilay'a zor zamanlarda yanlarında olduğu ve kendilerini hiç bir zaman unutmadığı için teşekkür etti.