Sultanbeyli Kaymakamlığınca 100 yaşın üzerindeki vatandaşlar ziyaret edildi

Sultanbeyli Kaymakamlığı yetkilileri, ilçede ikamet eden 100 yaşın üzerindeki 14 vatandaşı ziyaret etti.

Sultanbeyli Kaymakamlığı yetkilileri, ilçede ikamet eden 100 yaşın üzerindeki 14 vatandaşı ziyaret etti. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü İlknur Tatar Kula ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Payam, 100 yaş üzerindeki vatandaşları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Ziyaretlerde kaymakamlık yetkililerinin yakından ilgilendiği 100 yaş üzerindeki kişilere hazırlanan hediye paketiyle çiçek takdim edildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, "Geçmişimizin tecrübelerini bugünlere aktaran, geleceğimize ışık tutan kıymetli büyüklerimizin her zaman hizmetindeyiz. Varlıklarından güç aldığımız bir asrı deviren kıymetli büyüklerimizin hürmetle ellerinden öpüyor ve sağlıklı ömürler diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tatar, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Sultanbeyli Kaymakamlığınca 100 yaşın üzerindeki vatandaşlar ziyaret edildi - Son Dakika

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