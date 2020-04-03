Sultanbeyli Kaymakamlığından 'Evde kalın' videosu - Son Dakika

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Sultanbeyli Kaymakamlığından 'Evde kalın' videosu
6 saat önce
Sultanbeyli Kaymakamlığından 'Evde kalın' videosu Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından 'evde kalın' temasıyla video yayınlandı.
Sultanbeyli Kaymakamlığından 'Evde kalın' videosu
İSTANBUL - Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından 'evde kalın' temasıyla video yayınlandı. Videoda polis, ilçenin sokaklarında anons yaparak vatandaşlara evde kalmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Sultanbeyli Kaymakamlığı, ilçedeki vatandaşları korona virüse tehdidine karşı evde kalmaya teşvik etmek için video hazırladı. Videoda polis ekiplerinin ilçenin sokaklarında anons yaparak vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyardığı görüldü. Polis ekipleri aynı zamanda otobüsler ve minibüslerde de denetim yaparak kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 02:42 Kaynak: İHA
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