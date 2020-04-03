Sultanbeyli Kaymakamlığından 'Evde kalın' videosu - Son Dakika

Sultanbeyli Kaymakamlığından 'Evde kalın' videosu

İSTANBUL - Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından 'evde kalın' temasıyla video yayınlandı. Videoda polis, ilçenin sokaklarında anons yaparak vatandaşlara evde kalmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Sultanbeyli Kaymakamlığı, ilçedeki vatandaşları korona virüse tehdidine karşı evde kalmaya teşvik etmek için video hazırladı. Videoda polis ekiplerinin ilçenin sokaklarında anons yaparak vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyardığı görüldü. Polis ekipleri aynı zamanda otobüsler ve minibüslerde de denetim yaparak kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti.