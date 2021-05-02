SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞINDAN TAM KAPANMADA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM - Son Dakika

SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞINDAN TAM KAPANMADA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM

02.05.2021 17:44

Sultanbeyli Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu, tam kapanma sürecinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yardım paketlerini teslim etti.

Sultanbeyli Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu, tam kapanma sürecinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yardım paketlerini teslim etti.

Sultanbeyli Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan 17 günlük tam kapanmada ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Sultanbeyli'de İhtiyaç sahibi 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı olan vatandaşların gıda paketi, ekmek, su ile içerisinde maske, kolonya ve temizlik malzemelerinin bulunduğu ihtiyaçlarını teslim etti.

BUGÜN 50 ADRESE YARDIM YAPTIK

Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü İlknur Tatar Kula, 'Koranavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 11 Mart 2020 tarihinden beri aralıksız olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Vefa Sosyal Destek Grubu olarak çağrı merkezimize gelen başvurularımızı anında değerlendirip şartları sağlayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda gıda yardımlarının yanında özellikle salgının etkisini en aza indirmek adına temizlik malzemesi yardımları ve sıcak yemek gibi ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışmalarımız oluyor. Uygulanmaya başlayan tam kapanmada yine aynı şekilde hizmet verdiğimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de yine gıda paketi ve temizlik seti dağıtımı yaptık. Bugün ekiplerimizle birlikte 50 adrese yardımlarımızı gerçekleştirdik dedi.

KAYMAKAMIMIZDAN ALLAH RAZI OLSUN

Yardım yapılan vatandaşlardan Ahmet Özdemir uygulamadan çok memnun olduklarını dile getirerek, 'Oradaki memurlara, arkadaşlara herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah bugünümüzü aratmasın. Bu musibetlerden de bizi korusun. Herkes için bunu söylüyorum. Buna da şükür. Beterin de beteri var. Bunlar bir imtihan demek ki. Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum dedi.

SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞINDAN TAM KAPANMADA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM
SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞINDAN TAM KAPANMADA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM
SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞINDAN TAM KAPANMADA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM
SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞINDAN TAM KAPANMADA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM
SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞINDAN TAM KAPANMADA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM
SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞINDAN TAM KAPANMADA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM
SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞINDAN TAM KAPANMADA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM
SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞINDAN TAM KAPANMADA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM

Vefa Sosyal Destek Grubu, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞINDAN TAM KAPANMADA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM - Son Dakika


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