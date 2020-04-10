Sultanbeyli Kent Meydanı korona virüs tedbirleri kapsamında yaya trafiğine kapatıldı - Son Dakika

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Sultanbeyli Kent Meydanı korona virüs tedbirleri kapsamında yaya trafiğine kapatıldı
6 saat önce
Korona virüs tehlikesi yaşamı etkilemeye devam ederken alınan önlemler de artırılıyor.
Korona virüs tehlikesi yaşamı etkilemeye devam ederken alınan önlemler de artırılıyor. Sultanbeyli Kent Meydanı, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında yaya trafiğine kapatıldı. Meydanın çevresine barikatlar koyularak önlem alındı.
Korona virüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, virüse karşı alınan önlemler de günden güne artırılıyor. Sultanbeyli'de korona virüsle mücadele kapsamında Kent Meydanı yaya trafiğine kapatıldı. Sultanbeyli Belediyesi ekipleri meydanın çevresine barikatlar koyarak giriş çıkışı kapattı. Bu kısıtlama ile, yayaların meydanda bir arada bulunarak virüs yayma riskinin önüne geçilmesi hedeflendi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 01:22 Kaynak: İHA
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