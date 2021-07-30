Sultanbeyli Kent Meydanı'nda Covid - 19 aşısı yapıldı - Son Dakika

SULTANBEYLİ Kent Meydanı'nda Mobil Sağlık ekipleri vatandaşlara Covid-19 aşısı yaptı.

Sultanbeyli Kaymakamlığı koordinesinde Sultanbeyli Belediyesi'nin destekleriyle oluşturulan aşı çadırında İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 aşısının uygulanmasını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla aşı yaptı. Bugün öğle saatlerinde başlayan aşı çalışmaları akşama doğru sona erdi. Oluşturulan aşı çadırında gün boyunca 207 vatandaş aşılarını oldu. Sultanbeyli'deki tüm sağlık kuruluşlarında ise 30 Temmuz itibariyle toplam 3 bin 380 kişi Covid-19 aşılarını oldu.

Öte yandan, aşı olma şartlarını taşıyan 18 yaş üstü tüm vatandaşlar randevu almaya gerek kalmaksızın oluşturulan alanda Biontech veya Sinovac aşılarını olabiliyor. Sultanbeyli Kent Meydanı'ndaki aşı çalışmaları Cumartesi ve Pazar günü de saat 11.00-15.00 arasında sürecek.

SULTANBEYLİ'DE 65 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA ORANI YÜZDE 89'A ULAŞTISultanbeyli Kaymakamlığı tarafından yürütülen aşı çalışmaları sonucunda ilçede 65 yaş üstü aşılama oranı yüzde 89'a ulaştı. 18 Yaş üstünde aşı hakkı tanınan 128 bin 141 vatandaş ise ilk doz aşılarını oldu. 18 yaş üstünde ise aşılanma oranı yüzde 54'e yükseldi. Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Kent Meydanı'ndaki aşı çadırında incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada "Sultanbeyli Kaymakamlığı olarak Aşı Seferberliği Kampanyasını başlatmış bulunuyoruz. Sultanbeyli Belediyemiz, Müftülüğümüz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız, Sosyal Hizmet Müdürlüğümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve muhtarlarımız aşı seferberliğinde bize her türlü desteği veriyorlar. Salgınla mücadelede en büyük silahımız muhakkak ki aşı. Hastanelerimizde ve diğer sağlık birimlerimizde vatandaşlarımızın Covid-19 aşıları yapılıyor" dedi.

"VATANDAŞLARI AŞI OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Kubilay açıklamasını, "Bugün burada kent meydanında oluşturduğumuz alanda vatandaşlarımıza aşı uygulaması yapılıyor. Burada vatandaşlarımız randevu almadan kolaylıkla aşılarını olabiliyorlar. Sultanbeyli Kaymakamı olarak 18 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Ayrıca 2 doz aşısını olmuş olan 50 yaş üstü bütün vatandaşlarımızı da 3'üncü doz aşılarını olmaya davet ediyorum. Tabii ki tedbiri elden bırakmıyoruz, maske, mesafe ve temizlik diyoruz. Bununla beraber salgınla mücadelede en büyük gücümüz olan aşıyı muhakkak ihmal etmiyoruz, aşımızı oluyoruz. Sultanbeyli ilçesinde aşı bilgilendirme ekipleri oluşturduk. Bunun içerisinde sağlık ekiplerimiz, imamlarımız, öğretmenlerimiz, sosyal çalışmacılarımız, muhtarlarımız var. Belediyemiz de her türlü desteği veriyor. Aşı bilgilendirme ekiplerimiz gerektiğinde ev ev, dükkan dükkan gezerek vatandaşlarımızı bilgilendiriyor. Onları en yakın sağlık kuruluşuna götürerek aşılanmalarını sağlıyor. Bir kez daha 18 yaş üstü tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum" şeklinde sonlandırdı.

- İstanbul