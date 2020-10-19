Sultanbeyli Kent Meydanı'nda korona virüsle mücadele kapsamında drone'lu denetim - Son Dakika

Sultanbeyli Kent Meydanı'nda korona virüsle mücadele kapsamında drone'lu denetim

İSTANBUL - Korona virüsle mücadele kapsamında Sultanbeyli Kent Meydanı'nda drone ile denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimde temizlik, maske ve sosyal mesafe kuralına aykırı hareket eden vatandaşlara idari para cezası uygulandı.

İlçe Salgın Denetim Merkezi Ekipleri'nin denetimleri aralıksız devam ediyor

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından oluşturulan ve içerisinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sultanbeyli Belediyesi Zabıta memurlarının bulunduğu İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri "kontrollü sosyal hayat döneminde" umuma açık alanlarda, işyerlerinde ve toplu taşıma araçlarında" İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda aralıksız olarak denetimlerini gerçekleştiriyor.

Sultanbeyli'de bugüne kadar toplam 30 bin 622 korona virüs denetimi yapıldı

Sultanbeyli'de korona virüs salgınının başladığı 11 Mart 2020 tarihinden 18 Ekim 2020 tarihine kadar salgınla mücadele kapsamında ekipler tarafından 30 bin 622 denetim gerçekleştirilerek kurallara uymayan 2 bin 747 kişi ve 99 işletmeye toplam 4 milyon 981 bin 156 TL para cezası uygulandı.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Korona virüsle mücadele kapsamında İlçe Salgın Denetim Merkezi ekiplerimiz yoğun bir şekilde denetimlerini gerçekleştiriyor. Sultanbeyli ilçemizde kurallara büyük ölçüde uyulduğunu memnuniyetle müşahede ediyorum. Kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza ve iş yeri sahiplerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.