Sultanbeyli Kısa Film Yarışması'nın başvuruları başladı - Son Dakika

Sultanbeyli Kısa Film Yarışması'nın başvuruları başladı

10.03.2021 11:17
Sultanbeyli Kısa Film Yarışması'nın başvuruları başladı, System.String[]

Sinemanın birleştirici gücünden ilham aldıklarını belirten Sultanbeyli Belediyesi Uluslararası Kısa Film Yarışması düzenliyor.

Sinemanın birleştirici gücünden ilham aldıklarını belirten Sultanbeyli Belediyesi Uluslararası Kısa Film Yarışması düzenliyor.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen yarışma 4-5 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yarışmaya katılmak isteyenler için son tarih ise 30 Nisan olarak duyuruldu. Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması, her yıl belirlenen değerli bir ismin anısına özel ödül verecek.

YARIŞMADA İLK YILIN ÖZEL ÖDÜLÜ "YUNUS EMRE" ANISINA VERİLECEK

Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması, her yıl belirlenen değerli bir ismin anısına özel ödül verecek. Yarışmanın ilk yılında verilecek özel ödül ise vefatının 700. yıl dönümü sebebiyle UNESCO tarafından kabul edilen Yunus Emre ve Türkçe Yılı kapsamında, Anadolu'da Türkçe şiirin öncülüğünü yapan, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre anısına verilecek.

KISA FİLMLERE İLK YILDAN İTİBAREN TAM DESTEK

Kurmaca, animasyon ve deneysel türlerdeki kısa filmlerin yer alacağı yarışmada en iyi filme 15.000 TL, ikinci olan filme 10.000 TL, üçüncü olan filme ise 7.000 TL para ödül verilecek. Yarışmada yer alan tüm kısa filmler aynı zamanda bu yıl Yunus Emre anısına verilecek olan 10.000 TL'lik özel ödül için de aday olacak. 10 filmin yarışacağı uluslararası kategoride ise birinci olan film 1.000 Euro para ödülünün sahibi olacak.

ÖDÜL ALMAYAN 6 FİLME 2.000 TL'LİK TELİF ÜCRETİ

Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması, kısa film yönetmenlerinin maddi ve manevi emeklerinin karşılığını da karşılıksız bırakmayacak. Bu kapsamda ödül kazanacak dört film dışındaki altı filme de yarışma tarafından 2.000 TL'lik telif verilecek. Kısa film yönetmenlerinin emeğine saygı anlamında filmler için harcanan emek, yapılan masraf ve gösterimleri düşünülerek verilecek telif ücreti, diğer festival ve yarışmalar için de farkındalık oluşturacak.

KISA FİLME KATKI ÖDÜLÜ

Benzer kısa film yarışma ve festivallerinden farklı olarak bir yenilik daha sunacak Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda, uzun yıllardır kısa film sektörüne olan yaptıklarıyla tanınmış bir isme Kısa Filme Katkı Ödülü takdim edilecek.

BAŞKAN HÜSEYİN KESKİN, "YARIŞMAMIZ ÖNEMLİ BİR MİSYON ÜSTLENECEK"

Sultanbeyli'de kültür sanat alanında çok sayıda proje ve etkinliği hayata geçirdiklerini ifade eden Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, bu alanda önemli bir organizasyonu daha gerçekleştiriyor olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Hedeflerinin kısa film alanında nitelikli yapımların artması ve yeni yeteneklerin ortaya çıkması olduğunu belirten Başkan Kesin, "Türk sineması özellikle son yıllarda uluslararası alanda çok önemli başarılara imza atıyor. Yönetmenlerimiz saygın festivallerde ödüller alırken filmlerimiz dünyanın dört bir yanında beğeniyle karşılanıyor, takdir topluyor. Bu başarılar bizleri de mutlu ediyor. Arzumuz sinemamızın yurt içi ve yurt dışında da bu başarıları sürdürmesi ve hak ettiği noktalara gelebilmesi. Gerek sinemacılarımızın desteklenmesi ve gerekse bu alana yeni yeteneklerin kazandırılması noktasında bizler de üzerimize düşeni yapmaya, imkanlarımız ölçüsünde sinemamıza katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu yıl ilkini düzenleyeceğimiz yarışmamızın önemli bir misyon üstleneceğine inanıyorum" dedi.

Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması'na başvurular 30 Nisan tarihine kadar www.sultanbeylikisafilm.com adresinden yapılabilecek.


Sultanbeyli Kısa Film Yarışması'nın başvuruları başladı

Sultanbeyli Belediyesi, Türk Lirası, Kısa Film, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Sultanbeyli Kısa Film Yarışması'nın başvuruları başladı - Son Dakika


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