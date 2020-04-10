Sultanbeyli meydanı yaya trafiğine kapatıldı - Son Dakika

Sultanbeyli meydanı yaya trafiğine kapatıldı
7 saat önce
SULTANBEYLİ Kent Meydanı, koronavirüs tehdirleri kapmasında yaya trafiğine kapatıldı.
SULTANBEYLİ Kent Meydanı, koronavirüs tehdirleri kapmasında yaya trafiğine kapatıldı.
Sultanbeyli Belediyesi ekipleri meydanın çevresine barikatlar koyarak giriş çıkışı kapattı. Boş kalan meydan havadan da görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 02:34 Kaynak: DHA
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