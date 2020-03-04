SULTANBEYLİ'NDE 1 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel SULTANBEYLİ'NDE 1 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI - Son Dakika

SULTANBEYLİ'NDE 1 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI

6 saat önce

Haber-Kamera Murat KORKMAZ İstanbul DHASultanbeyli'de bir inşaatta su borusu çeken inşaat işçisi göçük altında kaldı.

SULTANBEYLİ'NDE 1 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI, System.String[]

Haber-Kamera Murat KORKMAZ İstanbul DHA

Sultanbeyli'de bir inşaatta su borusu çeken inşaat işçisi göçük altında kaldı. Beline kadar toprağa gömülen işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, saat 12.00 sularında Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Hattat Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta toprak kayması meydana geldi. İşçi İsmet Avşar (75) beline kadar toprağa gömüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu toprak altından kurtarıldı. Yaralı işçi olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Sultanbeyli Devlet hastanesine kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-İtfaiye ekipleri

-Yaralının ambulansa kaldırılması

-İş makinesi

-Göçükten görüntü

-Genel ve detaylar


Sultanbeyli, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:11 Kaynak: DHA
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