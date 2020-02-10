SULTANBEYLİ'NDE 50 LİSE ÖĞRENCİSİNİN BİRBİRİNE GİRDİGİ KAVGA KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel SULTANBEYLİ'NDE 50 LİSE ÖĞRENCİSİNİN BİRBİRİNE GİRDİGİ KAVGA KAMERADA - Son Dakika

SULTANBEYLİ'NDE 50 LİSE ÖĞRENCİSİNİN BİRBİRİNE GİRDİGİ KAVGA KAMERADA

6 saat önce

Sultanbeyli'de yaklaşık 50 kişilik lise öğrenci grubunun kavgası cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

SULTANBEYLİ'NDE 50 LİSE ÖĞRENCİSİNİN BİRBİRİNE GİRDİGİ KAVGA KAMERADA, System.String[]

Sultanbeyli'de yaklaşık 50 kişilik lise öğrenci grubunun kavgası cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Sultanbeyli Bosna Bulvarı NATO Yolu Caddesi'nde yaklaşık 50 kişilik öğrenciden oluşan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga nedeniyle çevredeki vatandaşlar büyük paniğe kapıldı. Kavga nedeniyle NATO Yolu Caddesi'nde trafik durdu. O sırada çevrede bulunan vatandaşların araya girmesi ile grup dağıldı. Trafikte kalan sürücüler korna çalarak kavgaya tepki gösterdiler. Yaklaşık 50 kişinin kavgası çevrede ki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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-Kavganın cep telefonu ile detayları

-Sürücülerin korna çalarak tepki göstermesi

-Trafik durması

-Genel detaylar


- İstanbul
Sultanbeyli, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:59 Kaynak: DHA
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